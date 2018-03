Porcari e Bagni di Lucca, via libera alla segreteria associata

Altri articoli in Piana

venerdì, 30 marzo 2018, 16:04

Previste molte presenze per il quarto e ultimo fine settimana, sabato 31 marzo, domenica 1 e lunedì 2 aprile, della 29^ Mostra Antiche Camelie della Lucchesia

venerdì, 30 marzo 2018, 16:00

Ha preso il via ad inizio marzo la seconda edizione della “Classe per l’ambiente”, il progetto educativo promosso e realizzato dall’associazione Legambiente Capannori e Piana lucchese in collaborazione con tre Istituti scolastici del territorio

venerdì, 30 marzo 2018, 14:56

Una struttura di riferimento per la comunità e per l’accoglienza di pellegrini della via Francigena e di turisti, con 24 posti letto, servizio bar e ristorante. Uno spazio a disposizione dei cittadini con una sala riunioni per associazioni, accesso internet, 2 mila metri quadrati di giardino con un “forno di...

venerdì, 30 marzo 2018, 14:53

Il consigliere comunale de “La Porcari che Vogliamo” Chiara Favilla commenta gli esiti del Bando “Sport e Periferie” di cui hanno beneficiato in modo anche importante diversi comuni della Provincia di Lucca, ma non Porcari

venerdì, 30 marzo 2018, 14:51

Un programma di tutte le iniziative naturalistiche promosse dai Comuni di Bientina, Capannori, Castelfranco di Sotto, Altopascio in collaborazione con la Regione Toscana e le associazioni ambientali del territorio

venerdì, 30 marzo 2018, 14:01

Fabrizio Fantozzi responsabile di CPI Piana di Lucca commenta gli ultimi episodi di furti avvenuti nel paese di Altopascio