Progetto Comunità: "Il sindaco Fantozzi rifiuta il confronto su indagini per corruzione"

giovedì, 22 marzo 2018, 12:47

A seguito della richiesta di un consiglio straordinario per chiarimenti sulle indagini per corruzione che vedono coinvolti il vicesindaco Galligani e il consigliere Carrara, il sindaco Fantozzi risponde negando la convocazione del consiglio comunale ritenendo che l’argomento non sia di competenza dello stesso. A denunciarlo il gruppo consigliare di minoranza "Progetto comunità"



"E’ a dir poco imbarazzante, leggendo la risposta, il tentativo di arrampicarsi sugli specchi del sindaco - attacca - per sostenere la tesi dell’assenza dei presupposti per la convocazione del consiglio comunale. Nella precedente assemblea il gruppo di minoranza “Progetto Comunità” ha più volte ribadito che non è interessato ad entrare nel merito della questione giuridica, che deve rimanere di esclusiva competenza della magistratura, ma di voler chiarimenti sugli aspetti politici della vicenda. Una cosa è certa: la trasparenza il sindaco non sa dove sia, inoltre con questo suo atteggiamento, non fa altro che creare dubbi sul corretto operato degli indagati".