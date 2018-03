Piana : capannori



Proseguire il percorso di riqualificazione dei monumenti ai caduti

mercoledì, 14 marzo 2018, 14:53

Intensificare e proseguire il percorso di riqualificazione, pulizia, manutenzione e valorizzazione dei monumenti e delle lapidi commemorative creando collaborazioni con le associazioni del territorio. Questa la richiesta rivolta al sindaco e alla giunta contenuta nell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza (Pd, Capannori 2020, I Moderati, Scelta Popolare) in occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale, e illustrato dalla consigliera comunale Francesca Pieretti (Pd), approvato ieri (martedì) all'unanimità dal consiglio comunale.

'Attraverso la cura e la manutenzione dei monumenti ai caduti si vuole dare importanza a quei valori fondamentali per la comunità quali sono il rispetto per la memoria di tutti coloro che caddero in guerra per difendere la patria e gli ideali di pace e libertà. Un'azione utile affinchè la comunità ma soprattutto le nuove generazioni non perdano la memoria di quanto accaduto – spiega Francesca Pieretti-. L'amministrazione comunale ha già avviato in sinergia con cittadini e associazioni importanti progetti di cura dei monumenti ai caduti e dei parchi della Rimembranza nelle diverse frazioni del territorio che si ritiene importante siano sviluppati ulteriormente”.

Nell'ordine del giorno si chiede inoltre che vengano sensibilizzati gli istituti scolastici, affinchè l'anniversario della fine della Grande Guerra sia un'occasione di approfondimento per far conoscere alle giovani generazioni l'orrore della guerra e di organizzare con il contributo delle associazioni di volontariato adeguati momenti di riflessione e di commemorazione anche al fine di creare occasioni di riflessione pubblica.