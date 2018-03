Piana



Quattro scuole in rete con il progetto Pon “Open Doors”

lunedì, 26 marzo 2018, 09:11

Il 20 marzo ha preso avvio la maratona di attività didattiche inclusive del PON Opens Doors del Patto per la scuola – modello Capannori ovverosia la rete delle quattro scuole della piana di Capannori: IC Camigliano, IC Lammari, IC Carlo Piaggia e I.C. San Leonardo in Treponzio. Il progetto è sostenuto e sviluppato grazie anche alla fattiva collaborazione del Comune di Capannori che è partner ufficiale nonché dell’Associazione del territorio Aeliante e Calcio balilla, Slow food e molte altre.

Il percorso progettuale dal titolo “Open doors” è stato realizzato grazie ai finanziamenti PON – Prot. 10821 – inclusione e lotta al disagio e vede la partecipazione di circa 240 ragazzi di tutto il territorio capannorese impegnati in differenti attività.

Sono otto i moduli scelti e i rispettivi lavoratori che vengono svolti in orario extrascolastico assicurando l’apertura della scuola in orario antimeridiano.

"Il 20 marzo - esordisce la dirigente scolastica, dottoressa Tina Centoni - abbiamo avuto il primo incontro del Modulo formativo per i genitori: genitorialità consapevole e scuola; rapporti formativi con le famiglie".

"E’ stata la prima - spiega - di un ciclo di conferenze per condividere modalità per la realizzazione di rapporti costruttivi con la scuola sui temi del benessere e sull’educazione alimentare . Il percorso tematico si snoda sui seguenti argomenti che abbracciano anche una riscoperta del territorio locale. Si parlerà infatti delle abitudini alimentari e la presenza di orti domestici diffusa a Capannori, sarà presentata un’esperienza significativa sulla mensa a Massa Macinaia “Mensa che ti ripensa” con la partecipazione degli alunni e delle alunne coinvolte nel progetto. Per continuare con : Con-serve: Alimentiamo la comunità recuperando risorse per la lotta allo spreco con laboratorio, Prodotto locale : zuppa e fagioli con attività di degustazione guidata e “I sapori del vino”: percorsi di degustazione per palati da educare e per una educazione a l consumo consapevole e corretto".

"Per ogni modulo - continua - sono necessari presenti uno o più docenti esperti, un tutor e una figura aggiuntiva di supporto alla partecipazione di ogni singolo studente/studentessa. Ma avremo anche attività di recupeor e supporto di matematica e lingua italiana negli IC di Lammari e Camigliano, nonché La musica, l’artigianato digitale, il calcio balilla e l’aeromodellismo. Insomma ci saranno attività per tutti i gusti al fine di aiutare gli studenti e le studentesse, e ad anche le loro famiglio a percepire la scuola come luogo di inclusione e di cultura ad ampio raggio".

"Si ringraziano - conclude - tutti i docenti del gruppo di coordinamento PON “Quelli del PON” e tutti gli esperti sia intenti che esterni, i tutor e le figure aggiuntive. Nonché il personale ATA per la gestione dei portali e degli aspetti burocratici e amministrativi che stanno dietro alla gestione di un PON come questo, i collaboratori che terranno aperte le scuole in orario extrascolastico e naturalmente i “fantastici 4 Dirigenti del Patto” Dott.ssa Centoni, Dott.ssa Giuliani, Dott.ssa Reggiannini e Dott. Preziuso".