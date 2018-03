Piana



Raccolte 140 firme dal Comitato per la Salvaguardia di Badia Pozzeveri contro l'insediamento da 44mila metri quadri

venerdì, 23 marzo 2018, 14:43

Con un comunicato stampa il Comitato per la Salvaguardia di Badia Pozzeveri rende noto di aver raccolto già 140 firme contro l'insediamento da 44mila metri quadri.

"Dopo la presa di posizione dei membri storici della sinistra altopascese - si legge nella nota del Comitato per la Salvaguardia di Badia Pozzeveri -, che hanno fatto una osservazione che contrasta la variante voluta dall'amministrazione comunale, arriva una nuova, importante presa di posizione contraria all'insediamento di una zona produttiva da 44mila metri quadri nella zona di Badia Pozzeveri. Le prime 140 firme sono state raccolte in breve tempo dal Comitato per la Salvaguardia di Badia Pozzeveri , presieduto da Luca Bianchi, che si è costituito proprio per contrastare questa decisione della giunta municipale altopascese. La variante urbanistica - prosegue la nota - non piace per i motivi che sono stati a più riprese ribaditi in queste ultime settimane : aggredisce un territorio verde, compreso un bosco, senza che ce ne sia motivo perché sono disponibili aree idonee a ospitare questo insediamento produttivo senza bisogno di fare una variante apposita, che oltretutto porta vantaggio a un privato e non alla collettività. La raccolta di firme non si ferma, visto che tante persone di Badia Pozzeveri e non solo, una volta venute a conoscenza della situazione, non nascondono la propria irritazione e sono motivate a opporvisi in modo civile ma deciso. Una questione, quella della variante urbanistica da 44mila metri quadri, che trova molto dissenso anche all'interno dei simpatizzanti della giunta municipale guidata dal sindaco Sara D'Ambrosio, perché - concludono - percepita come una forzatura dai contorni opachi".