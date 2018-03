Piana



Raffica di gol nel week-end del Tau

lunedì, 12 marzo 2018, 14:31

Una raffica di gol ha attraversato il weekend del Tau. I ragazzi amaranto portano a casa quattro vittorie su quattro incontri. Dopo un periodo sottotono tornano a vincere anche gli Allievi Elite, che segnano 9 reti alla Rinascita Doccia, e gli Allievi B che vincono di misura contro il Margine Coperta. Nessun problema per i Giovanissimi Elite che battono per 3 a 0 l'Affrico, né per i Giovanissimi B che sconfiggono per 5 a 1 il Pieve San Paolo.

Torna a splendere il sole in casa degli Allievi Elite di mister Gandini. Un'inversione di marcia netta che fa totalizzare 9 reti agli amaranto. La classifica non cambia, ma l'umore sì: dalla settima posizione, gli Allievi Elite si preparano al non facile incontro contro l'Olimpia Firenze, seconda in classifica.

Tau Calcio - Rinascita Doccia 9-1

Formazione Tau Calcio: Giovannetti, Collecchi, Lepri, Pini, Niccolai, Chiti, Pinucci, Fazzini, Garunja, Luisotti, Barsanti, Donati, Grasso, Pellicci, Petrilli, Sina, Gaddini.

Formazione Rinascita Doccia: Braconi, Guerri, Paoletti, Corti, Iorio, Maiorana, Oriti, Danti, Franceschini, Ehanire, Bianchi, Hezami, Gigli, Hallahbou, Corsini, Miglietta, Capretti, Baragli.

Reti: Garunja 2 (T), Collecchi (T), Pini (T), Barsanti (T), Fazzini (T), Sina 2 (T), Luisotti (T), Guerri (RD).

Buona la prestazione degli Allievi B che gestiscono la partita contro il Margine Coperta, senza però imporsi con decisione. Il vantaggio, grazie alla rete di Gaddini, arriva quasi subito, al 6' del primo tempo, segnando, di fatto, il corso di tutto l'incontro. Gli Allievi restano stabili al quarto posto della classifica con 47 punti e una partita in meno: il match contro la Cattolica, infatti, sarà recuperato mercoledì 14 marzo. Sabato, invece, si gioca contro il Gracciano.

Tau Calcio - Margine Coperta 1-0

Formazione Tau Calcio: Banti, Magini, Muccioli, Pecci, Proietto, Margheri, Marcellusi, Rinaldi, Amato, Pratesi, Gaddini, Pieretti, Barsaglini, Federigi, Magini, Spitale, Martini, Sabia.

Formazione Margine Coperta: Giuffrida, Iacomini, Coli, Bonini, Giometti, Pievani, Londino, Frateschi, Bertelloni, Agostini, Ballani, Romani, Graziano, Peralta, Antonelli, Paoli, Giusti, Ferrari.

Reti: Gaddini.

Ancora un'altra vittoria per i Giovanissimi Elite che sconfiggono anche l'Affrico. Una partita dove la supremazia del Tau è stata evidente in ogni parte del campo, sia in difesa che in attacco. La squadra di mister Pucci ormai stabile in seconda posizione si prepara alla partita contro l'Aquila Montevarchi.

Affrico - Tau Calcio 0-3

Formazione Tau Calcio: Likaj, Iannello, Filieri, Amorusi, Lartini, Caparrini, Pallanti, Tartarini, Menconi, Silvano, D'Andrea Pisani, Di Biagio, Bartolini, Selmi, Di Vita, Vivai, Barbato, Lentini.

Formazione Affrico: Rindi, Zufanelli, Landi, Rossi, Pecorai, Rotondi, Nocentini, Giovannoni, Marchese, Marqeshi, Ruocco, Benvenuti, Cheloni, Warid, Ceccherini, Marigo, Santelli.

Reti: Lentini, Filieri, Menconi.

Non c'è scampo per il Pieve San Paolo che, nonostante un'ottima prestazione e una rete, cede di fronte ai Giovanissimi B. Gli amaranto di Barsotti collezionano un'altra vittoria e si confermano in vetta alla classifica. Prossimo appuntamento contro il Valle del Serchio.

Pieve San Paolo - Tau Calcio 1-5

Formazione Tau Calcio: Calu, Carmignani, Lleshi, Birindelli, Quilici, Ramku, Rocco, Tognetti, Ceraolo, Gigante, Domini, Bindi, Marioni, Oliva, Tusa.

Formazione Pieve San Paolo: Bichisecchi, Poli, Della Latta, Giovacchini, Scatena, Possenti, Biagini, Carlini, Pardi, Pellegrini, Frediani, Catalani, Petri, Rizzo, Giannini.

Reti: Quilici (T), Bindi (T), Rocco (T), Gigante (T), Ceraolo (T), Pardi (P).