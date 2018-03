Piana : capannori



Ruba all'interno di un camper, arrestato giovane algerino

sabato, 24 marzo 2018, 10:31

Stanotte i carabinieri della stazione di Capannori hanno arrestato per furto un cittadino algerino, privo di documenti di soggiorno, di anni 20. Lo straniero è stato sorpreso dai militari in una zona centrale del comune, dove aveva poco prima asportato un navigatore satellitare e altri oggetti di minore valore dall'interno di un camper parcheggiato.



Anche questa volta il tempestivo intervento dei carabinieri è stato reso possibile dalla segnalazione sul 112 di un privato cittadino insospettitosi dalla presenza di alcune persone.



Nei confronti dell'algerino tratto in arresto sarà celebrata questa mattina l'udienza del processo con rito direttissimo presso il tribunale di Lucca.



L'arrestato ha patteggiato la pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Applicata la misura cautelare di divieto di dimora in provincia di Lucca.