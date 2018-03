Piana



Sabato Lucia Poli al teatro dei Rassicurati di Montecarlo

mercoledì, 21 marzo 2018, 14:01

La signora del teatro italiano sale sul palco del Rassicurati di Montecarlo. Lucia Poli è la protagonista del nuovo appuntamento con la stagione di Prosa del Teatro Rassicurati di Montecarlo, sabato 24 marzo, alle 21,15, con un doppio appuntamento.

L'attrice prima de “L'intrusa”, porterà in scena “È una bella giornata di pioggia” di Eric-Emmanuel Schmitt (traduzione A. Bracci Testasecca). Due spettacoli per altrettante donne: diverse, sofisticate e insoddisfatte, accomunate da un profondo male di vivere.

Nel primo la protagonista ha per amica perenne la depressione e il suo mondo fatto di fatue speranze. Mentre il secondo, “L'intrusa” è un thriller psicologico, in cui un'anziana signora rischia la follia a causa di una misteriosa intrusa che si aggira nel suo appartamento. Diretta da Angelo Savelli, con la produzione Pupi e Fresedde, del Teatro di Rifredi, Lucia Poli mette a nudo i percorsi umani di queste donne non comuni, racchiusi in due bellissimi e toccanti racconti di Eric Emmanuel Schmitt, pervasi da quell'eleganza, quell'umorismo e quell'ironia che caratterizzano le doti interpretative di Lucia Poli, vera signora del teatro italiano.

Il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo ha puntato la stagione sulla qualità, con un cartellone realizzato grazie alla positiva sinergia in atto da oltre 10 anni tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, circuito multi disciplinare di teatro, danza e musica, e il Comune di Montecarlo. Per la stagione 2018 i due enti, in collaborazione con l’associazione And Or margini creativi, hanno realizzato un programma incentrato sulla drammaturgia contemporanea, con interpreti di fama e proposte di teatro contemporaneo e musicale.

L’ultimo appuntamento con il palco montecarlese sarà venerdì 19 aprile. Grande chiusura con Alessandro Benvenuti, che con il primo e il più amato tra i suoi cavalli di battaglia “Benvenuti in casa Gori”.

BIGLIETTI

posto unico intero 15 euro

posto unico ridotto 10 euro

RIDUZIONI

Giovani fino ai 29 anni e soci Ass. “And Or Margini Creativi”.

CONTATTI:

Biglietteria presso l’Ufficio Cultura del Comune di Montecarlo

via Roma 56, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

tel. 0583/229725

Teatro dei Rassicurati

via Carmignani 14 - Montecarlo

tel. 0583/22517 - culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it