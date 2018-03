Piana



Sorpresi dal proprietario durante un tentativo di furto, lo colpiscono e fuggono su un'auto che si scontra con una pattuglia dei carabinieri

venerdì, 30 marzo 2018, 23:39

Sono stati momenti di tensione e di terrore quelli vissuti dal proprietario di una casa in via Lombarda a Lammari. Questa sera, infatti, l'uomo, che era in compagnia della moglie, è stato avvisato dal suo cellulare, collegato all'impianto di allarme della propria abitazione, che qualcuno si trovava in casa. E, così, subito rientrato e ha sorpreso i ladri, in tre sembra e tutti di origine slava. L'uomo è stato malmenato e colpito più volte mentre i ladri si sono dati alla fuga su un'auto, una Renault Clio di colore nero risultata rubata.

Nel frattempo, però, erano stati avvisati i carabinieri e una pattuglia che si stava dirigendo sul posto ha incrociato la vettura dei malviventi. Ne è nato un inseguimento lungo la via Pesciatina fino a quando, in località Salita del Gallo sulla via Pesciatina a Gragnano, i fuggitivi, che viaggiavano a velocità elevata, non hanno messo di traverso l'auto e sono scappati.

La pattuglia del Norm si è scontrata con l'auto messa in mezzo alla via e i due militari sono rimasti lievemente feriti e sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale San Luca. La prognosi è di sette giorni per entrambi. Nessuna traccia dei tre ladri che sono riusciti a sparire nel buio. Leggermente ferito anche il proprietario dell'abitazione.

Nelle foto: il carro attrezzi e la sede stradale sulla via Pesciatina a Gragnano dove è avvenuto l'incidente