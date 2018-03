Piana : altopascio



Sottopasso ferroviario, il comitato chiede la valutazione di impatto ambientale

mercoledì, 28 marzo 2018, 13:17

Carlo Giovanni Ferranti, presidente del comitato "No al sottopasso, si alla circonvallazione di Altopascio", interviene in merito all'attivazione della procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) per il progetto del raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Pistoia.



"Il Comitato "No al sottopasso, si alla circonvallazione di Altopascio" - esordisce - si associa al Comitato di Capannori nell'esprimere la propria preoccupazione circa l'eventualità che la Regione non richieda l'attivazione della procedura di VIA, la valutazione di impatto ambientale, per il progetto del raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Pistoia. Appare infatti estremamente grave che possa anche solo essere ipotizzata l'approvazione di un progetto di tali dimensioni senza una approfondita valutazione di quelle che possono essere le sue conseguenze su tutti gli aspetti legati alla salvaguardia del territorio".



"In particolare - spiega - nel tratto che interessa il Comune di Altopascio, come già più volte evidenziato, il progetto andrebbe ad impattare con un'area ad elevatissimo rischio idrogeologico, quale il sistema delle Gore di Altopascio: non è accettabile che si pensi di procedere alla fase esecutiva in assenza di un accurato esame preventivo delle criticità e delle conseguenze che un tale intervento potrebbe avere sul territorio interessato, cosa che solo la VIA può garantire".



"Ci auguriamo quindi - conclude - che il 20 aprile la Regione Toscana agisca nell'interesse della salute della popolazione e della salvaguardia dell'ambiente richiedendo la VIA come auspicato dai Comitati e da tutti i cittadini responsabili".