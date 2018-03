Piana : capannori



Stagione artistica di Artè: ecco il cartellone del primo semestre

giovedì, 8 marzo 2018, 14:38

Pronto il cartellone definitivo del primo semestre 2018 della Stagione Artistica di Artè promossa dal Comune e gestita dalla ditta di organizzazione di eventi “Battista Ceragioli Management”. Tanti gli eventi in programma fino a giugno che spaziano dalla prosa al teatro canzone, dal teatro amatoriale ai concerti e che vede la presenza di artisti di calibro nazionale tra cui Enrico Lo Verso e Debora Caprioglio.

“Il nuovo programma della Stagione Artistica di Artè è molto ricco e variegato proponendo vari generi perché vogliamo offrire opportunità di intrattenimento di qualità che vadano incontro ai gusti di pubblici diversi - spiega la vice sindaca Silvia Amadei -. Un cartellone che vede la presenza di artisti di fama nazionale e che contemporaneamente valorizza le realtà artistiche locali. Un ventaglio ampio di proposte che vanno dal teatro alla musica per offrire nuove occasioni di arricchimento culturale, svago e divertimento”.

Il Programma della Stagione Artistica:

Prosa: giovedì 5 aprile 'Uno nessuno centomila' adattamento e regia di Alessandra Pizzi con Enrico Lo Verso; giovedì 26 aprile 'Callas d'incanto' scritto e diretto da Roberto D'Alessandro con Debora Caprioglio.

Teatro Canzone: giovedì 8 marzo 'C'era una svolta' scritto e diretto da Manuela Bollani con Manuela Bollani (ingresso 1 euro per le prime 100 donne); giovedì 19 aprile 'Dado show'. Cabaret e musica.

Teatro amatoriale: venerdì 30 marzo 'Plaza suite' di Neil Simon, Compagnia Nuovo Teatro 2000, venedì 13 aprile 'Agenzia matrimoniale' di Stefano Palmucci, Compagnia Arte Teatrale Invicta; venerdì 20 aprile 'Gli allegri chirurghi' di Ray Cooney, Compagnia del Molo,

Concerti: venerdì 23 marzo 'Camille Cabaltera Worth da X Factor 2017 (ingresso unico 15 euro + prevendita); venerdì 27 aprile 'Gran Galà dell'Accademia della Musica', Canzone Italiana, presenta Marco Del Freo; venerdì 4 maggio 'Sì viaggiare', recital su Lucio Battisti; giovedì 10 maggio 'Riccardo Arrighini Modern Quartet': Francesco Felici (sax tenore e soprano-flauto), Daniele Aiello (tastiere, computer), Riccardo Arrighini (piano, tastiere & elettronica, Matteo Bonti (contrabbasso e basso elettrico) Francesco Bucchioni (batteria e percussioni); venerdì 18 maggio 'Concerto Deltanabla', musica italiana; venerdì 25 maggio 'Galà del Musical Accademy' Hdemia della voce, presenta Massimo Guidi (biglietto 8 euro, ridotto 6 euro); venerdì 1 giugno 'Galà dell'Operetta' con Anna Ugolini (soprano), Alessandro Pegoraro (tenore), Annalisa Nencini (soprano), Claudio Bianchi (pianista).

Gli spettacoli iniziano alle ore 21. Biglietti: Prosa: biglietto unico 15 euro, ridotto 12 euro; Teatro Canzone: biglietto unico 10 euro, ridotto 8 euro; Teatro amatoriale biglietto unico 8 euro, ridotto 6 euro; Concerti: posto unico 10 euro, ridotto 8 euro. Biglietto ridotto per over 65 e ragazzi sotto i 16 anni. Per informazioni 392 3409380; teatrocapannori@gmail.com.