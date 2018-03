Piana



'Strade Sicure': due nuovi 'pacchetti di asfaltature a Capannori

sabato, 31 marzo 2018, 11:36

Prosegue nell'ambito del progetto 'Strade sicure' l'opera di sistemazione della viabilità comunale da parte dell'amministrazione Menesini con ulteriori due 'pacchetti' di interventi di asfaltatura che, per un investimento complessivo di circa 240 mila euro, interesseranno una trentina di strade comunali.

Un primo 'pacchetto' di nuove asfaltature prenderà il via subito dopo le festività pasquali per un importo di circa 120 mila euro e interesserà 14 strade comunali ed un parcheggio dove sarà steso nuovo manto stradale nei tratti più usurati.

Di seguito l'elenco:

via delle Ville e via di Coselli a Lammari; via Carlo Piaggia a Capannori; parcheggio di Via Fillungo a Guamo; via di Paganico a Paganico; via di Carraia a Carraia; via per S.Andrea a Camigliano; via di Coselli a Coselli; via di Vorno a Vorno e Guamo; via di Vergaia e via di Matraia a Matraia; via del Poggetto a Colle di Compito; via Valle di Sotto e via Valle di Sopra a Pieve di Compito; via di Valli a S.Andrea in Caprile.

Una seconda 'tranche' di nuovi asfalti su alcuni tratti della viabilità comunale, attualmente in fase di gara, prenderà il via entro la fine del mese di maggio e per un importo totale di ulteriori 120 mila euro interesserà altre 14 strade comunali:

Vediamo quali sono: via dei Masini, via Paolinelli, via Ceppo di Melo, via della Rimembranza a Marlia; via dei Coselli a Lammari; Via Carlo Piaggia e via del Casalino a Capannori, via dei Cani a Lunata; via del Marginone a Tassignano; via Don Emilio Angeli a Segromigno in Piano; via di Valgiano a Segromigno in Monte; via di Campolungo e via Vecchia di Ruota a Colle di Compito; via di Santallago a Vorno.

"Con la bella stagione andiamo a sistemare e a rendere più sicure e meglio percorribili una trentina di viabilità comunali nelle zone nord, centro e sud del nostro territorio– spiega l'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni -. La sicurezza stradale è un obiettivo prioritario della nostra amministrazione per il cui raggiungimento stiamo da tempo lavorando con impegno e costanza. Attraverso un'accurata programmazione dei lavori e investendo importanti risorse stiamo riqualificando la nostra estesa rete stradale per garantirne la percorribilità in piena sicurezza. Questi nuovi lavori di asfaltatura rappresentano un ulteriore passo avanti in questa direzione".