Piana



Svaligiato il magazzino “Il Davo” di Marlia, via champagne e liquori

giovedì, 15 marzo 2018, 15:19

di gabriele muratori

Rabbia e sconcerto per lo staff de “Il Davo, la celebre ditta Davini di Marlia, che nella notte scorsa è stata oggetto di furto, dove ignoti ladri hanno portato via parte della merce contenuta nel magazzino. Un bottino ingente, considerando che quanto è stato asportato erano bottiglie di champagne e costosi liquori. Il tutto pare sia avvenuto attorno alle ore 23 presso il magazzino ingrosso di via di Villa Fontana a Marlia, dove la banda di malintenzionati si è introdotta forzando una piccola finestrella del bagno per poi passare dagli uffici e quindi nel magazzino vero e proprio dove sono stoccate tutte le merci. Subito è scattato il sistema d’allarme collegato con l’istituto di vigilanza convenzionato, ma i circa sette minuti che sono trascorsi prima dell’arrivo dei sorveglianti sono bastati ai ladruncoli per arraffare la preziosa mercanzia alcolica per un ammontare di circa quattromila euro. “Dalle prime ore della mattinata stiamo lavorando per cercare di inventariare quanto ci è stato rubato” - racconta il titolare Davini Alessandro – “fortunatamente per noi il furto è durato poco tempo, quindi il danno sarebbe potuto essere molto più consistente”. Una volta dentro, gli ignoti hanno poi trasportato il materiale all’esterno tramite le altre finestre più grandi, puntellando le tapparelle con delle aste di legno per poi caricare il tutto sul mezzo parcheggiato sulla strada privata. Tracce di intrusione sono poi state trovate anche al magazzino esterno, dove infatti alcune casse di birra sono state spostate ma senza poi essere state asportate. Resta ancora da capire comunque se i malviventi siano giunti presso la ditta passando dalla strada di via Villa Fontana o addirittura dal poggio del fosso adiacente al cortile dell’azienda. “E’ dal 2012 che abbiamo aperto il magazzino in questa sede, ed è la prima volta che qui subiamo un furto” - conclude Davini. “proprio quest’anno che raggiungiamo il settantesimo anno di attività”. Sul fatto indagano i carabinieri di Capannori.