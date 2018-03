Piana



Trenta wedding planner in tour nelle ville di Capannori

giovedì, 22 marzo 2018, 12:33

Trenta wedding planner provenienti dall'Europa e da fuori Europa, tra cui New York e Brasile, oggi (giovedì) e domani a Capannori per visitare le principali location dei matrimoni e dei riti civili in villa e nelle fattorie. L'educational tour, che si inserisce all'interno della 'due giorni' "Tuscany & Capannori for weddings" promossa dal Comune per promuovere questa eccellenza del territorio in continua crescita ha preso il via questa mattina da Villa Lazzareschi alla presenza dell'assessore al turismo Serena Frediani. La visita alle dimore storiche dove è possibile celebrare i matrimoni e le unioni civili è poi proseguita a Villa Daniela Grossi e Villa La Volpe a Camigliano, alla fattoria Gambaro a Petrognano, alla Tenuta Gaetano Spadaro a Gragnano alla fattoria di Fubbiano a San Gennaro. Il tour proseguirà domani a Palazzo Boccella, Palazzo Bove e Palazzo Buonvisi a San Gennaro e alla Casa Gialla a S.Martino in Colle.

Domani nell'aula magna di Palazzo Boccella a San Gennaro a partire dalle 10.30 si terrà un importante seminario che vede la collaborazione di Toscana Promozione turistica e del progetto "Tuscany for weddings" . L'iniziativa è rivolta a operatori del settore e istituzioni ma è aperta a tutti ed è finalizzata a capire quali sono le prospettive di crescita, la domanda di cittadini e turisti e quali sono le principali innovazioni del mercato cui gli operatori devono tendere. Sarà una mattinata che metterà al centro i temi dell'innovazione, della promozione e della formazione.

Il seminario si aprirà con i saluti del sindaco Luca Menesini e dell'assessore al turismo, Serena Frediani, poi proseguirà con l'intervento di Alessia Geroni di Toscana Promozione Turistica che parlerà di sviluppo prodotti, mercati e offerta territoriale. Sarà poi approfondito il progetto "Tuscany for weddings" da Giacomo Billi, presidente Florence Convention and Visitors Bureau, Chiara Gheri, responsabile divisione Tuscany for weddings e Teresa Santoro, web marketing Florence Convention and Visitors Bureau.

"Il wedding, insieme all'enogastronomia, al turismo verde, alla valorizzazione delle ville e alla via Francigena è tra gli elementi più importanti che rappresentano un volano di sviluppo sostenibile del nostro territorio consentendo di promuovere il paesaggio e i beni architettonici. Ringrazio le ville, Toscana Promozione Turistica e Firenze Convention & Visitors Bureau che hanno compreso l'importanza dell'iniziativa che abbiamo organizzato e ci hanno dato la loro massima disponibilità alla collaborazione".