Un percorso per neogenitori ad Altopascio

giovedì, 29 marzo 2018, 14:02

Per genitori in attesa, mamme e papà carichi di dubbi e curiosità, l'assessorato alle politiche sociali e i servizi educativi del comune di Altopascio, insieme con l'azienda USL Toscana centro e l'unità funzionale consultoriale della Piana di Lucca, promuovono "Tu qui", il primo percorso di sostegno alla genitorialità che viene organizzato ad Altopascio. Una serie di incontri gratuiti, aperti a genitori in attesa e alle famiglie con bambini fino a 12 mesi d'età, che dal 3 aprile al 14 giugno affronteranno la sfida dell'essere genitori e di crescere i figli, guidati da medici, professionisti, educatori ed esperti.

«Diventare genitori – commenta l'assessore al sociale, Ilaria Sorini e il coordinatore dei servizi educativi, Gian Marco Bertozzi – comporta una serie di cambiamenti rivoluzionari, che coinvolgono la sfera del singolo e della coppia. L'amministrazione comunale ha quindi deciso di schierarsi accanto ai futuri genitori e a quelli già alle prese con i loro piccoli, offrendo uno spazio e un tempo per riflettere sull'educazione, sull'essere padre e madre e sulle scelte educative da compiere insieme».

GLI INCONTRI. "Tu qui" prenderà il via martedì 3 aprile, alle 21 e proseguirà con cadenza settimanale, fino al 14 giugno. Tanti i temi che saranno affrontati: come favorire le intelligenze dei bambini fino ai servizi offerti dal Comune per la prima infanzia, passando per i nuovi equilibri all'interno della coppia dopo la nascita di un figlio. E ancora: il massaggio infantile, capricci e regole, le letture durante l'attesa e il confronto con un'ostetrica per chiarire dubbi e paure. Gli incontri si terranno al nido comunale "Primo Volo", in via Indipendenza, 3, a Spianate.

Inoltre, il Comune di Altopascio, insieme ai Servizi educativi, ha aperto uno spazio di ascolto per mamme e papà e un servizio di mediazione familiare, dedicato ai genitori in fase di separazione. Per i genitori che ne faranno richiesta sarà possibile organizzare incontri domiciliari con educatori professionisti e corsi di massaggio infantile AIMI. Per informazioni e appuntamenti: Uffici del settore attività scolastiche, sociali e sport; 0583/216353; servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it.