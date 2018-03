Piana : capannori



Visita guidata all'oasi Wwf "Bosco del Bottaccio"

venerdì, 23 marzo 2018, 12:07

Le abbondanti piogge delle ultime settimane hanno donato all'Oasi Wwf Bosco del Bottaccio di Castelvecchio di Compito un aspetto ancora più suggestivo che ricorda l'antico Lago di Sesto, con molte aree allagate fra cui quella dove si trovano le querce secolari. Per questo la visita guidata, in programma domenica 25 marzo alle ore 11 con ritrovo sul posto alle 10.30, si prospetta più che mai interessante per tutti gli amanti della natura.



L'appuntamento rientra nell'iniziativa "Oasi aperta" promossa da Comune di Capannori e Wwf Alta Toscana Onlus per valorizzare l'area naturalistica che di recente è stata interessata da lavori di riqualificazione delle passerelle e di pulizia.



L'ingresso è gratuito per i residenti di Capannori, i soci Wwf e i bambini accompagnati fino a 12 anni. Per tutti gli altri il costo è di 3 euro a persona. Per informazioni: Wwf Alta Toscana Onlus: 349 4340393, 349 8542253 boscobottaccio@wwf.it, altatoscana@wwf.it,www.capannori-terraditoscana.org, app myCapannori.