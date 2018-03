Piana : altopascio



Week-end a metà per il Tau Calcio Altopascio

lunedì, 5 marzo 2018, 14:11

Un week-end a metà quello del Tau Calcio. Fermi, infatti, gli Allievi B, visto che l'incontro con la Cattolica è stato rimandato per le condizioni meteo e del campo, e i Giovanissimi B, che hanno vinto a tavolino il match contro il Sant'Alessio, che non si è presentato all'incontro. Male, invece, gli Allievi Elite, sconfitti dalla Cattolica Virtus. Inarrestabili, infine, i Giovanissimi Elite che segnano quattro reti al Capostrada Belvedere.

Un'altra sconfitta, immeritata, per gli Allievi Elite di mister Gandini. Dopo un primo vantaggio con la rete di testa di Garunja, la Cattolica pareggia con Calvetti. Nella ripresa, la Cattolica raddoppia e passa in vantaggio. Niente di nuovo, quindi, nella classifica: gli Allievi restano in settima posizione con 32 punti. Ci si prepara per la prossima partita contro la Rinascita Doccia.

Cattolica Virtus – Tau Calcio 2-1

Formazione Cattolica Virtus: Fei, Pacifico, Rellini, Gistri, Cramini, Gabbrielli, Papini, Tafani, Calvetti, Baldesi, Nencioni, Allegranti, Marconi, Bussotti, Tartarini, Faccioli, Lusini, Melaccio.

Formazione Tau Calcio: Donati, Collecchi, Lepri, Pecci, Niccolai, Chiti, Pinucci, Fazzini, Garunja, Luisotti, Gaddini, Giovannetti, Grasso, Pellicci, Pini, Sina, Beccani, Petrilli.

Reti: Garunja (T), Calvetti (CV), Faccioli (CV).

Mister Pucci può ritenersi soddisfatto dei suoi Giovanissimi Elite che hanno portato a casa quattro reti e una bella vittoria anche contro il Capostrada Belvedere. Un risultato rotondo che non lascia spazio ad altre interpretazioni: il Tau l'ha fatta da padrone. Dalla seconda posizione in classifica, a 8 punti dalla Sestese, gli amaranto aspettano di incontrarsi con l'Affrico.

Tau Calcio – Capostrada Belvedere 4-0

Formazione Tau Calcio: Likaj, Filieri, Lentini, Vivai, Lartini, Silvano, Pallanti, Tartarini, Barbato, Menconi, Di Vita, Di Biagio, Amorusi, Bachini, Selmi, Bartolini, Rocco.

Formazione Capostrada Belvedere: Santi, Talini, Di vita, Torracchi, Giuliani, Morelli, Geshtenja, Caselli, Haxiu, Innocenti, Villani, Chirullo, D'Angelo, Pemaj, Quattrini, Del Fa.

Reti: Menconi (2), Tartarini, Di Vita.

Non si è giocata, infine, la partita dei Giovanissimi B contro il Sant'Alessio. Gli avversari, infatti, non si sono presentati e hanno consegnato, di diritto, la vittoria agli amaranto che si confermano in prima posizione.