Piana : montecarlo



A partire dal 16 aprile il comune rilascerà la nuova carta di identità elettronica

sabato, 7 aprile 2018, 13:20

La carta di identità elettronica (CIE) è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. La foto è in bianco e nero, stampata al laser per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione e sul retro è riportato il codice fiscale come codice a barre.

Oltre all’impiego ai fini della identificazione e quale documento per l’espatrio, la CIE potra’ essere utilizzata per richiedere una identita’ digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identita’ Digitale); tale identita’, unitamente alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle Amministrazioni Pubbliche.

La CIE viene richiesta presso il Comune di residenza o di dimora e la sua durata varia secondo le fasce d’eta’:

3 anni per i minori di eta’ inferiore a 3 anni

5 anni per i minori di eta’ compresa tra i 3 ed i 18 anni

10 anni per i maggiorenni.

La CIE viene emessa e stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed e’ spedita direttamente al cittadino che la ricevera’ entro 6 giorni dalla richiesta presso il Comune o presso un indirizzo da lui indicato.

COME SI OTTIENE

Il rilascio avviene tramite prenotazione, poiche’ garantisce tempi di attesa molto brevi.

Per prenotare, modificare o annullare l’appuntamento occorre telefonare al numero 0583/229737 (Ufficio anagrafe sig.ra Silvia Giuntoli);

Il cittadino dovra’ quindi recarsi personalmente all’Ufficio Anagrafe munito di:

una fototessera che dovra’ essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto,

tessera sanitaria-codice fiscale

eventuale carta di identita’ scaduta o deteriorata

eventuale denuncia di smarrimento/furto precedente carta di identita’

Se si tratta di cittadino straniero e’ necessario esibire anche il permesso di soggiorno in corso di validita’ ed il passaporto.

Se si tratta di cittadino minorenne e’ necessaria la sua presenza (qualunque sia la sua eta’) accompagnato da almeno un genitore munito di assenso dell’altro genitore (scarica modello sottostante)

La CIE deve riportare la firma e le impronte digitali del titolare che abbia gia’ compiuto 12 anni

COSTI

Al momento di avviare la pratica di rilascio della CIE sara’ necessario versare il corrispettivo sottoindicato e conservare il numero della ricevuta di pagamento che verra’ emessa:

Rilascio nuova CIE euro 22,20 (di cui euro 16,79 da versare allo Stato per le spese del progetto)

Rilascio nuova CIE in caso di smarrimento o deterioramento del precedente documento di identita’ euro 27,36 ( di cui euro 16,79 da versare allo Stato per le spese del progetto)

Rilascio residuale di carta di identita’ cartacea (casi di reale e documentata urgenza) euro 5,42

Rilascio residuale di carta di identita’ cartacea in caso di smarrimento o deterioramento, euro 10,58

ITER DI EMISSIONE:

In caso di primo rilascio il cittadino esibisce all’operatore un altro documento di identita’ in corso di validita’, se non ne e’ in possesso dovra’ presentarsi accompagnato da 2 testimoni maggiorenni;

In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento consegna quest’ultimo all’operatore comunale;

In caso di furto del precedente documento consegna copia della denuncia fatta alle autorita’ competenti;

Consegna la tessera sanitaria/codice fiscale e la fotografia;

Verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe;

Effettua il pagamento del corrispettivo;

Indica la modalita’ di ritiro del documento desiderata (consegna presso un indirizzo o ritiro in Comune);

Procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali;

Se maggiorenne fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi;

Firma il modulo di riepilogo procedendo alla verifica finale sui dati;

Il cittadino ricevera’ la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Una persona delegata potra’ provvedere al ritiro del documento purche’ le sue generalita’ siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta di rilascio.

AVVERTENZA IMPORTANTE:

Poiche’ la consegna della CIE non e’ immediata come quella cartacea, si suggerisce di controllare preventivamente la scadenza del proprio documento di identita’ in considerazione del fatto che puo’ esserne emesso uno nuovo a partire da 180 giorni prima della scadenza.