A Porcari successo del torneo Torretta under 14 femminile

giovedì, 5 aprile 2018, 14:47

Amministratori comunali e cittadini insieme, ancora una volta, per il bene comune e per ripulire il territorio dai rifiuti abbandonati. Stavolta la giornata di pulizia straordinaria, in programma sabato 7 aprile, riguarda Badia Pozzeveri e in particolare l'area attraversata dalla Via Francigena, dall'abbazia fino al bosco e poi avanti fino...

giovedì, 5 aprile 2018, 13:59

Terminati i lavori di riqualificazione realizzati dall'amministrazione comunale alla scuola primaria di Segromigno in Monte che hanno interessato l'esterno dell'edificio scolastico situato in via di Piaggiori

giovedì, 5 aprile 2018, 11:28

Gli appuntamenti non hanno come obiettivo la presentazione al pubblico di spettacoli finiti e collaudati, bensì quello di presentare 'prove aperte' di alcuni dei lavori delle oltre 25 compagnie italiane e straniere che Spam! ospiterà in residenza nella sua sede durante il 2018

giovedì, 5 aprile 2018, 10:56

Giorni intensi a Porcari sul fronte dei lavori pubblici. Ordinaria amministrazione, si potrebbe dire, ma parliamo di interventi molto attesi dai cittadini: via Galgani., la scuola E. Pea e asfaltature

mercoledì, 4 aprile 2018, 16:02

Insieme per Altopascio interviene in merito alla mancata partecipazione di alcun esponente della giunta di Sara D'Ambrosio all'assemblea generale dei dipendenti

mercoledì, 4 aprile 2018, 15:44

Dopo il grande successo all'Universal Youth Cup, dove i Pulcini 2007 hanno vinto il titolo di miglior squadra italiana dilettantistica, anche le altre formazioni del Tau Calcio Altopascio hanno portato alta la bandiera amaranto