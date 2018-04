Piana



A scuola di baskin: sabato l'evento all'IC Micheloni di Lammari, gli studenti insieme a Luccasenzabarriere e Warriors

giovedì, 19 aprile 2018, 15:15

L'inclusione è anche un modo per divertirsi. Poi c'è l'importanza di sensibilizzare i più piccoli alla ricchezza della diversità e all'importanza di abbattere le barriere fisiche, sociali e culturali. L'associazioneLuccasenzabarriere fa di tutti questi aspetti i propri cavalli di battaglia e allora va in giro per le scuole a diffonderli e far conoscere la propria attività. Tra le quali c'è il baskin, basket inclusivo rivolto sia a disabili che normodotati. Sabato 21 aprile si svolgerà una presentazione di questa disciplina alla palestra dell'Istituto Comprensivo "Ilio Micheloni" di Lammari e Marlia: appuntamento alle ore 9.00 per questa iniziativa che vedrà coinvolte 4 classi delle scuole medie, i volontari di Luccasenzabarriere e gli atleti dei Warrios minibasket e baskin di Capannori. Lo scopo è quello di combattere la discriminazione e far capire ai più giovani che lo sport è per tutti. Per l'occasione, Michelotti Ortopedia metterà a disposizione delle carrozzine adatte alla pratica di questo sport; l'azienda lucchese è un riferimento per il territorio ed è solita fornire il suo supporto per tali iniziative. Alla giornata interverrà anche l'assessore alle Politiche per la scuola del Comune di Capannori Francesco Cecchetti.

Domenico Passalacqua, presidente di Luccasenzabarriere afferma: «In questi giorni in cui Lucca è al centro delle cronache per episodi di bullismo nelle scuole, crediamo sia ancora più importante ribadire l'importanza di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze al rispetto dei ruoli e delle diversità. Attraverso lo sport, si possono combattere certi fenomeni e lavorare per non far crescere la discriminazione. Anche in questa occasione, al termine della giornata, avremo un confronto con i partecipanti per capire cosa hanno provato nell'utilizzo delle carrozzine». I ragazzi del team lucchese Warriors spiegheranno le regole del gioco e poi via alla partita dimostrativa. Tutto si concluderà entro le 13, regalando a circa 80 studenti un momento di svago, riflessione e socialità

L'associazione Luccasenzabarriere Onlus nasce a Lucca nel 2017 per rispondere alle molteplici necessità che oggi un disabile può avere muovendosi sul territorio; la sua attività è finalizzata a sensibilizzare la comunità sui temi della disabilità.

Che cos'è il baskin? É uno sport che si ispira al basket ma ne cambia regolamento e strutture. Del basket conserva l'obiettivo fondamentale, che è quello di fare canestro con una palla, ma il baskin introduce nuovi canestri, nuove aree, nuove regole. Una sorta di basket inclusivo, insomma, pensato per consentire a giocatori con disabilità (fisica e/o mentale) e a giocatori normodotati, maschi e femmine, indipendentemente dal livello di abilità, età, sesso, di giocare sullo stesso campo e nello stesso tempo.