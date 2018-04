Piana



Alla primaria di Pieve San Paolo messi a dimora nuovi alberi

sabato, 21 aprile 2018, 11:16

Proseguono i piccoli lavori di miglioramento dei giardini delle scuole del territorio. Ieri (sabato) nell'area a verde della scuola primaria di Pieve San Paolo sono stati piantumati due aceri e tre ginkgo biloba donati da un genitore.



L'opera, frutto della collaborazione tra Comune di Capannori, Istituto Comprensivo "Carlo Piaggia" e plesso scolastico, si è trasformato in un vero e proprio momento di festa per tutte le bambine e i bambini della scuola, che hanno seguito la messa a dimora da parte di un cantoniere. All'appuntamento era presente anche l'assessore all'ambiente Matteo Francesconi che ha sottolineato l'importanza di interventi come questi che, oltre a rendere più bello l'esterno delle scuola, insegnano ai bambini l'importanza delle piante e il rispetto dell'ambiente.