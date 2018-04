Amministrazione e residenti uniti contro chi abbandona rifiuti: sabato a Badia Pozzeveri giornata di pulizia straordinaria

Altri articoli in Piana

giovedì, 5 aprile 2018, 13:59

Terminati i lavori di riqualificazione realizzati dall'amministrazione comunale alla scuola primaria di Segromigno in Monte che hanno interessato l'esterno dell'edificio scolastico situato in via di Piaggiori

giovedì, 5 aprile 2018, 13:57

Grande successo della seconda edizione del torneo di pallavolo femminile per la categoria under 14 “La Torretta”, andata in scena sabato 31 marzo presso il Palasport di Porcari. Una competizione che ha visto la partecipazione di quattro squadre: Porcari Volley, Pantera Volley, Libertas Ponte a Moriano e Olimpia Volley di...

giovedì, 5 aprile 2018, 11:28

Gli appuntamenti non hanno come obiettivo la presentazione al pubblico di spettacoli finiti e collaudati, bensì quello di presentare 'prove aperte' di alcuni dei lavori delle oltre 25 compagnie italiane e straniere che Spam! ospiterà in residenza nella sua sede durante il 2018

giovedì, 5 aprile 2018, 10:56

Giorni intensi a Porcari sul fronte dei lavori pubblici. Ordinaria amministrazione, si potrebbe dire, ma parliamo di interventi molto attesi dai cittadini: via Galgani., la scuola E. Pea e asfaltature

mercoledì, 4 aprile 2018, 16:02

Insieme per Altopascio interviene in merito alla mancata partecipazione di alcun esponente della giunta di Sara D'Ambrosio all'assemblea generale dei dipendenti

mercoledì, 4 aprile 2018, 15:44

Dopo il grande successo all'Universal Youth Cup, dove i Pulcini 2007 hanno vinto il titolo di miglior squadra italiana dilettantistica, anche le altre formazioni del Tau Calcio Altopascio hanno portato alta la bandiera amaranto