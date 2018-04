Antigone chiude la stagione di prosa all'auditorium Da Massa Carrara di Porcari

Altri articoli in Piana

giovedì, 19 aprile 2018, 13:13

Grave incidente questa mattina poco prima delle 11 in via della Sibolla ad Altopascio. Uno scontro tra una Fiat Panda blu ed uno scooter, dove il centauro ha riportato gravi traumi. Notizia in aggiornamento

giovedì, 19 aprile 2018, 11:39

Questo è l'amaro commento che Franco Fanucchi, insegnante, ex assessore alla pubblica istruzione e adesso vicesindaco del comune di Porcari esprime in merito all'episodio avvenuto al Carrara di Lucca

giovedì, 19 aprile 2018, 09:03

Simone Tesi della SLC – CGIL torna a parlare della crisi di Papergroup, anche per chiarire alcune notizie uscite recentemente sulla stampa

mercoledì, 18 aprile 2018, 17:02

E' successo poco dopo le 15 sul viale Europa a Lammari vicino al Mobil Bobbola. Un Tir guidato da un camionista, per cause ancora in fase di accertamento, è finito in un fosso

mercoledì, 18 aprile 2018, 16:32

Miccichè:”In arrivo una importante novità per il 2019. Gli utenti che ne hanno diritto non dovranno più anticipare i soldi per le bollette Ascit che arriveranno già con importo ridotto o esentate”

mercoledì, 18 aprile 2018, 10:55

In occasione dell'arrivo degli studenti, ieri una delegazione composta dal professore di viticoltura della scuola agraria di Bordeaux, Marc Sauboiua, dalla coordinatrice del progetto "Viti" in Italia, Alessandra Menicucci e da Marco Bechini