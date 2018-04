Area Sanitaria Europa, il nuovo centro medico della Piana

Altri articoli in Piana

Tanta gente comune, gli alpini in congedo, consiglieri comunali di maggioranza e minoranza. Grande partecipazione per la celebrazione del 25 aprile, iniziata con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduto in piazza Felice Orsi da parte del sindaco Leonardo Fornaciari e del Presidente del Consiglio Francesca...

Vince l’Under 14 Silver, un successo e una sconfitta per la Promozione, ko nell’ultima partita di campionato l’Under 16. Sono questi i risultati dell’ultimo turno di gare per le squadre del Basket Femminile Porcari, cui però bisogna aggiungere nel minibasket la bella affermazione delle Esordienti che hanno vinto il torneo...

Tutti in sella alla bicicletta per festeggiare il 25 aprile. È stata una biciclettata della Liberazione partecipata e molto sentita quella che si è tenuta oggi ad Altopascio, dove amministratori e cittadini hanno raggiunto la Dogana del Capannone nel Padule di Fucecchio, per rendere omaggio alle 174 vittime dell'eccidio del...

Partecipata e toccante cerimonia a Tofori dove stamani nel piazzale della chiesa è stata scoperta una targa in memoria di Clotilde Nardini, paesana conosciuta come “Tata Clotilde” che salvò dalla deportazione due bambini ebrei durante la seconda guerra mondiale, Silvano Sorani e Ornella Sara Sorani

Giovanni Marchi, consigliere comunale del Gruppo misto Energie Per l’Italia di Capannori, interviene sui lavori sulla Francigena Greenway

E' stato identificato l'uomo che aveva abbandonato in via Firenze, vicino al magazzino comunale e di fianco ai cassonetti gialli utilizzati per la raccolta dei vestiti usati, un divano e alcune poltrone. L'uomo, residente a Porcari, è stato filmato grazie al sistema di videosorveglianza ambientale "No dumping", e riceverà a...