Ato Toscana Costa appoggia la linea dei comuni Ascit rispetto ai finanziamenti regionali

Altri articoli in Piana

sabato, 28 aprile 2018, 11:20

E' aperto il bando di concorso per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2018-2019 finanziato con fondi regionali attraverso la Provincia per l'erogazione del 'Pacchetto scuola' e sarà possibile parteciparvi fino al prossimo 8 giugno

sabato, 28 aprile 2018, 10:42

Concluso il percorso di progettazione assieme a 26 associazioni, che hanno eletto come referente la Caritas Diocesana. Soddisfatta l'assessore al sociale Miccichè: "L'unione di più soggetti di un'area omogenea per raggiungere un obiettivo condiviso è il giusto metodo di lavoro per la crescita del territorio"

sabato, 28 aprile 2018, 10:23

Tutte queste domande se le pone oggi il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti, pronto a rivolgerle alla giunta toscana tramite interrogazione. Non la prima, già che all’indomani del sequestro dell’immobile il suo predecessore Stefano Mugnai ci aveva già provato

venerdì, 27 aprile 2018, 18:05

Per i Dirotta su Cuba saliranno sul palco: Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso), Francesco Cherubini (batteria), Luca Gelli (chitarre), Simone Papi (tastiere) e Nadine Rush (coro)

venerdì, 27 aprile 2018, 18:03

Training formativo sui rifiuti Zero a partire da oggi (venerdì) e fino a domenica 29 aprile al polo tecnologico di Capannori promosso dal Centro di Ricerca Rifiuti Zero e Zero Waste Italy in collaborazione con il comune di Capannori

venerdì, 27 aprile 2018, 11:36

Una persona al volante della sua auto che chatta con qualcuno su Whatsapp e un messaggio chiaro che affianca questo comportamento: scemo chi legge. E' questo il primo manifesto della campagna sulla sicurezza stradale, fortemente voluta dal sindaco di Capannori Luca Menesini, e realizzata dalla società di comunicazione Net7 di...