Bama cade a Pontedera

domenica, 15 aprile 2018, 09:04

JUVE PONTEDERA 74

BAMA ALTOPASCIO 52

(16-11; 40-28; 59-44; 74-52)



Arbitri: Baldini e Mazzoni



PONTEDERA: Gorini 4, Doveri 8, Meucci 12, Maffei 10, Morando 11, Pugliesi, Puccioni 10, Martini 1, Giacché 16, Di Sacco, Nassi 2. All. Tonti

BAMA: Orsini 11, Cappa 2, Meucci 8, Presentazi 7, Fiorindi 4, Azzolini, Pellicciotti, Canciello 2, Bini Enabulele 2, Siena 4, Lorenzi 14. All. Giuntoli



Nello sport le motivazioni e la testa contano spesso, anzi sempre, più del 50%. Un Bama ormai appagato, svuotato e svagato perde nettamente a Pontedera. Da un lato una squadra, quella della Valdera, motivata e decisa a salutare il proprio pubblico, e la C Gold dopo la retrocessione, con una bella prova e con un match preparato sugli attacchi avversari. Dall'altro una squadra che in settimana si era allenata poco e male, preparando, invece della gara, i festeggiamenti. Ne é venuto fuori un match equilibrato nel primo quarto con il duo Giuntoli/Pistolesi a dare spazio a tutti i giovani a referto, che però sono apparsi ancor più svagati dei senior. 16-11 al prima fischio e la zonetta, dove il diminutivo "etta" é più che mai appropriato, altopascese inizia ad essere perforata da ogni dove. 40-28 all'intervallo con i rosablu che doverosamente passano alla difesa individuale, ma una tripla di tabella di Meucci con mano in faccia é il chiaro segnale che non é serata, anzi, non é pomeriggio (43-28). Rientrano sotto la doppia cifra di gap gli altopascesi ma perdono uomini in difesa e palloni in attacco in quantità industriale. Pontedera invece lotta e produce intensità allungando meritatamente. Per i rosablu un plauso a Lorenzi, migliore in campo per distacco. Finisce comunque tra gli applausi sia per i padroni di casa che per gli ospiti. Padroni di casa bravi a non mollare mai ed a giocare in modo efficace anche se già retrocessi, ospiti bravi a conquistare la salvezza sette giorni fa. Bravi ma non bravissimi. La maglia indossata va onorata: sempre e comunque.