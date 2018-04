Piana



Bf Porcari, successo degli esordienti

mercoledì, 18 aprile 2018, 09:17

Vincono Under 14 Gold e Promozione, che ha iniziato la Coppa Primavera Rosa, sconfitte invece le altre squadre agonistiche del Basket Femminile Porcari. Nel minibasket, da sottolineare il successo della formazione Esordienti.



Ecco i risultati dell’ultimo turno di partite.



Under 14 Silver. Use Empoli - Bf Porcari 55-41

(13-8, 31-17, 47-26).



Porcari: Perondi, Diroma, Papa 14, Melchino 14, Marsili 1, Cavalzani 3, Giorgetti, Terbraake 4, Tocchini 4, Bianchi 1. All. Salvioni.

Prossima gara sabato 21 al Palasuore con il Basket Volterra (ore 16).



Under 14 Gold. Pf Prato – Bf Porcari 39-63

(14-13, 20-30, 33-46).



Porcari: Serafini 4, Donatini, Bertini 2, Gaina 7, Menchini 2, Donatini A. 4,Vasilache 11, Giuliani 20, Piga, Tocchini 8, Bianchi 5. All. Taddei.

Prossimo impegno giovedì 26 aprile alle 19 in casa contro Pf Firenze.



Under 16. Bf Porcari - Bf Pontedera 42-73

(10-16, 23-39, 31-57).



Porcari: Guzja, Tocchini 6, Leone, Granata 11, Bartoli 18, Giannini, Da Prato, Manzoli 2, Giusti, Del Carlo, Marku 5, Marcucci. All. Salvioni.

Prossimo (ed ultimo) incontro domenica 22 a Prato con la Cestistica Rosa, inizio ore 11,15.



Promozione. Basket Team 87 Pistoia - Bf Porcari 45-50 (11-8, 28-26, 35-42).

Porcari: Petroni 4, Peri, Castiglioni 8, Belfiori 12, Casentini 4, Cardella 11, Giovacchini 8, Ricci, Del Frate, Alberici 2, Baglioni 1, Baroni. All. Berti.



Esordienti. Le ragazze di Adele Fanucchi hanno concluso la seconda fase del loro campionato vincendo 31-22 a Ghezzano. Adesso si aspetta di conoscere se ci sarà un’ulteriore coda della stagione. Nel frattempo prevista la partecipazione ad alcuni tornei, il primo mercoledì 25 aprile a San Miniato, con la squadra di casa e Siena.