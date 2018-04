Piana



Bottino ricco per il Tau Calcio che totalizza quattro vittorie

lunedì, 23 aprile 2018, 13:22

Ricco bottino nel weekend del Tau Calcio. Gli Allievi Elite, nel derby contro l'Atletico Lucca, segnano quattro gol, mentre i B ne portano a casa 5 contro lo Scandicci. Doppietta anche per i Giovanissimi Elite e una goleada per i B che totalizzano 11 reti contro lo Sporting San Donato.

È scivolata via senza difficoltà la partita contro l'Atletico Lucca degli Allievi Elite: ad aprire le marcature una bella rete di Niccolai, raddoppiata da Garunja. Nella ripresa chiudono il risultato i gol di Petrilli e Sina. Tre punti che fanno comodo alla squadra di Gandini che si mantiene in quinta posizione, pari merito con la Cattolica Virtus. Impossibile sbagliare domenica prossima contro la Floria 2000.

Tau Calcio - Atletico Lucca 4-0

Formazione Tau Calcio: Giovannetti, Collecchi, Lepri, Pecci, Niccolai, Chiti, Pinucci, Fazzini, Garunja, Luisotti, Barsanti, Donati, Pellicci, Grasso, Pini, Petrilli, Gaddini, Sina.

Formazione Atletico Lucca: Arar, Lo Russo, Rugani, Figaro, Sheta, Tocchini, Grazzini, Morelli, Amato, Secchi, Adragna, Stefani, Butori, De Girolamo, Giuliani, Bertolozzi, Medori.

Reti: Niccolai, Garunja, Petrilli, Sina.

Lo Scandicci non ha avuto scampo in una partita dominata completamente dalle forze degli Allievi B. Gli amaranto di mister Giuli difendono il quarto posto, condiviso con la Floria 2000, con 54 punti. Prossimo appuntamento con l'Affrico.

Scandicci - Tau Calcio 1-5

Formazione Scandicci: Bellucci, Magnolfi, Bili Toponi, Duong, Piochi, Salmeri, Mina, Bartolini, Barletti, Orlandi, Di Raffaele, Roselli, Porco, Baravelli, Moscardi, Iacob, Cicalini, Fermaca.

Formazione Tau Calcio: Banti, Pratesi, Magini, Pini, Muccioli, Proietto, Beccani, Rinaldi, Amato, Magini, Gaddini, Pieretti, Spitale, Iannello, Marcellusi, Martini, Mei, Rombi.

Reti: Cicalini (S), Gaddini 2 (T), Amato (T), Beccani 2 (T).

Con la doppietta di Di Vita, i Giovanissimi Elite si confermano al secondo posto in classifica con 66 punti, a cinque punti dalla Sestese, capolista con 71 punti. Continuano a vincere, quindi, i ragazzi di mister Pucci che anche contro il Mazzola Valdarbia portano a segno un netto 2 a 0. Concentrazione altissima per l'incontro con l'Olimpia Firenze, in programma domenica prossima.

Mazzola Valdarbia - Tau Calcio 0-2

Formazione Mazzola Valdarbia: Caro, Ciacci, Castelli, Bertoncini, Fontani, Behari, Agostino, Masini, Ventrone, Alberti, Bazzotti, Bianciardi, Lorenzini, Morina, Centri, Neri, Niccolucci.

Formazione Tau Calcio: Likaj, Lentini, Pallanti, Vivai, Lartini, Caparrini, Tavanti, Silvano, Menconi, D'Andrea Pisani, Di Vita, Ilie, Selmi, Barbato, Bartolini, Iannello, Bachini, Amorusi.

Reti: Di Vita (2).

Si chiude con la vittoria dei Giovanissimi B il weekend del Tau Calcio. I ragazzi di mister Barsotti conquistano anche lo Sporting San Donato e si preparano a incontrare il San Filippo.

Sporting San Donato - Tau Calcio 0-11

Formazione Sporting San Donato: Franceschini, Giusti, Marcianò, Sarti, Prignoli, Bianchini, Rizzo, Camalari, Shtembari, Gueddoche, Martinelli, Tersigni, Di Muro, Najem, Massei.

Formazione Tau Calcio: Di Biagio, Giannotti, Lleshi, Birindelli, Quilici, Ramku, Tusa, Cecilia, Ceraolo, Gigante, Rocco, Bindi, Carmignani, Ceccarelli, Fani, Marioni, Oliva, Pieraccioli.

Reti: Giannotti, Ceraolo (2), Rocco, Bindi, Carmignani, Fani (3), Marioni (2).