Canale Nuovo a San Colombano: il Consorzio al lavoro dalla notte per uno straripamento all’altezza di un tratto tombato

domenica, 15 aprile 2018, 09:04

Nello sport le motivazioni e la testa contano spesso, anzi sempre, più del 50 per cento. Un Bama ormai appagato, svuotato e svagato perde nettamente a Pontedera. Da un lato una squadra, quella della Valdera, motivata e decisa a salutare il proprio pubblico, e la C Gold dopo la retrocessione,...

domenica, 15 aprile 2018, 09:02

Una Pizzeria la Cicala a dir poco commovente sfiora una clamorosa rimonta ai danni del più quotato Grosseto. Che dire di queste ragazze e del loro coach se non apostrofare il tutto con un semplice "chapeau"

sabato, 14 aprile 2018, 16:49

Il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Capannori prende atto del non coraggio del sindaco Menesini, che accusa lo stesso gruppo di non aver votato in Consiglio Comunale l'ordine del giorno contro l'Hangar militare in previsione presso l'aeroporto di Tassignano definendo il Movimento 5 Stelle privo di coraggio

sabato, 14 aprile 2018, 16:25

sabato, 14 aprile 2018, 12:33

Apertura al pubblico anche di pomeriggio, settimana corta con due rientri settimanali per quasi tutti gli uffici comunali, flessibilità per alcuni settori e coordinamento interno per garantire presenza e reperibilità in caso di necessità anche nel fine settimana

sabato, 14 aprile 2018, 10:58

Si sta svolgendo con successo la seconda edizione del progetto 'Tacsi – DoposQuola' gestito dalla Cooperativa Odissea con il coinvolgimento delle associazioni TuC.Am e Itaca e la collaborazione del Comune di Capannori, che dallo scorso novembre coinvolge le quattro scuole secondarie di primo grado del territorio