Piana



Cecchetti: "Pacchetto scuola, una misura importante per garantire a tutti il diritto allo studio"

sabato, 28 aprile 2018, 11:20

Dare un sostegno concreto alle famiglie a basso reddito per l'acquisto dei libri scolastici e altro materiale didattico e l'utilizzo dei servizi scolastici. E' l'obiettivo del 'Pacchetto scuola', il beneficio economico individuale per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. E' aperto il bando di concorso per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2018-2019 finanziato con fondi regionali attraverso la Provincia per l'erogazione del 'Pacchetto scuola' e sarà possibile parteciparvi fino al prossimo 8 giugno.

L'importo dell'incentivo economico varia a seconda dell'ordine e del grado della scuola frequentata e in riferimento al valore dell'Isee che non deve superare in ogni caso 15.748,78 euro.

"Si tratta di una misura molto utile perché contribuisce concretamente a garantire il diritto allo studio, che è uno dei diritti fondamentali – afferma l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti -. Con questo contributo individuale si vanno infatti ad alleggerire le spese che devono sostenere le famiglie in condizioni economiche svantaggiate per mandare i loro figli a scuola sia per quanto riguarda i materiali didattici che i servizi scolastici. Un sostegno importante per dare a tutti le stesse opportunità di studio e quindi garantire uguaglianza in un settore strategico come quello dell'istruzione".

Usufruisce del 100% dell'importo standard (diversificato per ordine e grado di scuola e dell'anno di corso) chi è nella fascia Isee fino a 5.000 euro, del 90% chi è nella fascia Isee da 5000,01 a 7.000 euro, dell'80% chi appartiene alla fascia Isee da 7.000.01 a 9.000 e dell'importo minimo del 70% chi fa parte della fascia Isee da 9.000,01 a 15.748,78 euro.

La richiesta per l'erogazione del contributo economico può essere presentata fino all'8 giugno 2018 e può essere consegnata a mano all'Ufficio Sportello al Cittadino (URP) dal lunedì al venerdì ore 9-12,30 oppure via email alla casella di P.E.C. pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it da un sito certificato P.E.C. .

I moduli di domanda insieme al bando sono reperibili sul sito del Comune (www.comune.capannori.lu.it) nella sezione 'Scuola', all'Urp, agli sportelli al cittadino di Marlia e S.Leonardo in Treponzio e all'Ufficio Politiche Educative. La graduatoria di coloro che saranno ammessi al concorso sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro il 16 luglio 2018 sul sito istituzionale del Comune.

Per informazioni Ufficio Politiche Educative tel. 0583 428419-30-33, email: scuola @comune.capannori.lu.it.