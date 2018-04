Piana



Cede nel finale la Pizzeria la Cicala in gara 1 di playoff a Grosseto

domenica, 8 aprile 2018, 11:44

GEA GROSSETO 50

PIZZERIA LA CICALA ALTOPASCIO 45



Arbitro: Bellucci di Livorno



PIZZERIA LA CICALA: Menicucci 4, Sutera E. 7 , Benedetti Stefanini R. 0, Calanchi 11, Sutera G. 5, Cipollini, De Santi 7, Lanzarini 5, Braccini 2, Buonaguidi 4. All. De Santi



. Un match sulla carta impari che le rosablu sono però riuscite a tenere in bilico fino all'ultimo giro di lancette. Altopascesi, prive di capitan Salvioni, sempre all'inseguimento delle maremmane, senza però mai mollare di un centimetro. Le padrone di casa fanno valere la loro maggior caratura fisica tentando lo strappo a 5'50" dalla sirena (43-35). Sembra l'inizio di un finale in discesa per le ragazze di Furi ma , ormai é risaputo, la "De Santi Band" non molla mai. Stringe ancor più i bulloni in difesa e piazza un parzialino di 5 a 1. Siamo sul 44-40 a -2'41'' dalla sirena. I quattro punti di gap rimangono (49-45) invariati quando si entra negli ultimi 30'' di gioco. Time out altopascese ed attacco rosablu con palla momentanemente persa, ma subito recuperata con uno scippo di De Santi che prova la tripla del -1 a -6", tripla però sputata dal ferro. Su rimbalzo Lanzarini commette fallo. Uno su due di Grosseto ai liberi (50-45) e titoli di coda sul match. Gara1 se l' aggiudica meritatamente Grosseto ma La Cicala é viva e pronta a lottare ancora. Gara 2 sabato prossimo 14/4 ore 21,15, PalaBox di Altopascio.