Cittadini e amministratori liberano Badia Pozzeveri dai rifiuti abbandonati

sabato, 7 aprile 2018, 14:36

Ampio 600 metri quadrati, sarà recintato e disporrà di panchine, cestini e connessione wi-fi gratuita. L'assessore Francesconi: "Un impegno che ci eravamo presi con la popolazione. Intendiamo anche individuare altre aree nella zona nord e nella zona sud del territorio"

sabato, 7 aprile 2018, 13:20

La carta di identità elettronica (CIE) è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare

venerdì, 6 aprile 2018, 16:19

Una modifica che, tra le cose più evidenti, porta alla nascita di una nuova area, denominata servizi al cittadino, che comprende sociale, scuola e anagrafe, fino ad oggi operanti sotto il settore affari generali

venerdì, 6 aprile 2018, 13:07

Bilancio più che positivo per il percorso sviluppo formativo "Oltre il confine della diagnosi: nuove consapevolezze sui bisogni sviluppativi del bambino", tenuto da Nuni Burgio, esperta in bisogni sviluppativi, che si conclude oggi a Capannori

venerdì, 6 aprile 2018, 12:58

Prosegue con successo la mostra "Il Sogno Americano" di Gusmano Cesaretti alla Fondazione Lazzareschi di Porcari. Ma quella di ieri (giovedì 5 aprile) per l'artista e fotografo del cinema hollywoodiano è stata una giornata tutta particolare

venerdì, 6 aprile 2018, 11:21

Bama che riceve la corazzata Valdisieve, domenica alle 18, al PalaBridge di Ponte Buggianese. Una vittoria darebbe al 90 per cento il nono posto ai rosablu, il restante 10 per cento é dovuto a concatenazioni negative che, seppur non pronosticabili, nel basket possono comunque sempre accadere