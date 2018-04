Coach Piazza insegna il suo basket all'under 16 del Bf Porcari

Altri articoli in Piana

martedì, 10 aprile 2018, 19:39

S. M., cittadino marocchino 24enne, residente a Capannori e domiciliato a Borgo a Mozzano, operaio, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale dai militari del Nor - aliquota radiomobile

martedì, 10 aprile 2018, 18:45

Grave incidente questo pomeriggio attorno alle ore 15.30 sul viale Europa di Marlia, dove un signore di mezza età, a bordo della sua Hyundai i10, è andato fuori strada e si è ribaltato rovinosamente.

martedì, 10 aprile 2018, 15:48

Pubblicato il bando per l'affidamento in concessione per la durata di 3 anni del complesso degli Orti Urbani situato su un terreno di proprietà comunale di 1.100 metri quadrati che si trova in via per corte Fontana in un'area fortemente urbanizzata nei pressi della sede comunale

martedì, 10 aprile 2018, 12:20

Quando la solidarietà incontra imprenditori attenti e un’amministrazione sensibile, nascono progetti che contribuiscono al benessere della comunità. È questo il caso dell’iniziativa che unisce Superstore Conad e il Salone di bellezza Luca Piattelli, chiamati a raccolta dall’amministrazione D’Ambrosio, insieme con i gruppi Caritas del territorio

martedì, 10 aprile 2018, 11:48

Sta per partire la seconda edizione del progetto "Famiglie Rifiuti Zero" promosso dal Comune di Capannori, Centro Ricerca Rifiuti Zero e Ascit. Domani, mercoledì 11 aprile, alle ore 21 nella sede del Centro Ricerca al Parco scientifico di Capannori (Via Nuova 44/A, Segromigno in Monte) si terrà un incontro rivolto...

lunedì, 9 aprile 2018, 17:02

"La sicurezza stradale non si raggiunge con la propaganda sui media. Mentre a Lammari continuano gli incidenti, l'amministrazione continua a fare annunci sui media che tali rimangono" lo dichiara Gianluca Lommori di Fratelli d'Italia Capannori