Comitato Ambientale Altopascio, al via la raccolta fondi per il ricorso al TAR

martedì, 24 aprile 2018, 10:26

di cinzia guidetti

"Siamo molto fiduciosi che vinceremo il ricorso al TAR" commenta Chiara Boni, presidente del Comitato Ambientale Altopascio.

Il ricorso è stato depositato e hanno firmato cinque persone. La scelta è ricaduta sui residenti dentro i 500 metri, più vicini al problema perché, come è stato ripetuto dai rappresentanti ieri sera, durante una riunione informativa del Comitato, "una azienda giudicata insalubre di prima classe non può stare in via del Palazzaccio perché nel raggio dei 500 metri non ci sono case sparse, ma molte abitazioni come ad esempio in via Nassiriya, via dalla Libertà, via Giacomo Matteotti dove alla fine abitano diverse centinaia di famiglie".

Il Comitato ci tiene a precisare che sarà a sostegno dei cittadini, al momento per questa "battaglia" legale che "sta portando via molte energie", ma che non hanno dimenticato il sottopasso di Altopascio, la ex Mancioli e i 44 mila metri sul confine con Porcari e spiegano che come Comitato sono nati come "occhio vigile per l'ambiente di tutto il territorio".

"Ci impegniamo a fare cassa per quanto riguarda le spese legali per il ricorso al TAR, per il riesame e per una eventuale sconfitta, che comunque va presa in considerazione" - commenta Marzia Paoli, che fa parte del Comitato Ambiente Altopascio.

Da oggi partirà la raccolta fondi per il ricorso affiancata da una campagna informativa per portare a conoscenza della presenza della ditta in via del Palazzaccio anche agli abitanti che ancora non ne sanno nulla. Così i rappresentanti del Comitato andranno, di porta in porta, a parlare con le persone. Inoltre hanno fatto richiesta per dei banchetti informativi e inizieranno, appena avuti i permessi, un'opera di volantinaggio.

"Per chiunque voglia avere informazioni - commenta Marzia Boni - è attivo, tutti i giorni dalle ore 13 alle 15 un numero di telefono 333/5665511. Verranno inoltre organizzate due cene: una a fine maggio e una a metà giugno a Spianate e Marginone e forse una a Badia Pozzeveri per raccogliere fondi. Per chi volesse è possibile fare donazioni anche in forma anonima. Comunque noi abbiamo tutti i blocchetti per le ricevute, timbro e quanto serve in questi casi - prosegue Paoli - . E creeremo anche delle mailinglist per tenere tutti aggiornati".

Al momento sono stati raccolti 900 euro, 700 per il TAR e 200 che sono andati, come acconto, all'avvocato.

"Non solo la raccolta è importante, ma molto importante è informare la cittadinanza - commenta Chiara Boni - perché moltissime persone, ho scoperto, non sono a conoscenza della imminente apertura di questa ditta. Faremo riunioni, come quella che abbiamo fatto stasera per mettere al corrente tutti i cittadini. La nostra porta è aperta. Chi vuole avere informazioni può chiedere tranquillamente".