Comune, Conad e Piattelli uniti per la distribuzione dei pacchi alimentari alle Caritas di Altopascio

Altri articoli in Piana

martedì, 10 aprile 2018, 15:48

Pubblicato il bando per l'affidamento in concessione per la durata di 3 anni del complesso degli Orti Urbani situato su un terreno di proprietà comunale di 1.100 metri quadrati che si trova in via per corte Fontana in un'area fortemente urbanizzata nei pressi della sede comunale

martedì, 10 aprile 2018, 11:48

Sta per partire la seconda edizione del progetto "Famiglie Rifiuti Zero" promosso dal Comune di Capannori, Centro Ricerca Rifiuti Zero e Ascit. Domani, mercoledì 11 aprile, alle ore 21 nella sede del Centro Ricerca al Parco scientifico di Capannori (Via Nuova 44/A, Segromigno in Monte) si terrà un incontro rivolto...

lunedì, 9 aprile 2018, 17:02

"La sicurezza stradale non si raggiunge con la propaganda sui media. Mentre a Lammari continuano gli incidenti, l'amministrazione continua a fare annunci sui media che tali rimangono" lo dichiara Gianluca Lommori di Fratelli d'Italia Capannori

lunedì, 9 aprile 2018, 16:46

Paesi più vivibili grazie a un minor inquinamento acustico ed atmosferico e a una migliore sicurezza stradale. È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale che ha avviato un piano per la delocalizzazione delle aree di sosta delle attività di servizio alla logistica

lunedì, 9 aprile 2018, 16:22

Quattro su quattro. È questo il bilancio del primo weekend di campionato dopo la pausa pasquale per il Tau Calcio Altopascio. Tutte le formazioni hanno vinto, portando a casa, complessivamente, 19 reti

lunedì, 9 aprile 2018, 15:05

Il fatto è accaduto nella zona di Ponte ai Pini. Ignoti si sono introdotti in una ditta e dopo aver caricato su un furgone dell'azienda, successivamente trovato ad Albinatico, due escavatori, si sono dati alla fuga senza lasciare tracce