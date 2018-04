Piana : altopascio



Continuano a vincere gli amaranto del Tau

lunedì, 30 aprile 2018, 16:04

Ancora tre vittorie per gli amaranto del Tau Calcio Altopascio. Gli Allievi Elite chiudono sul 3 a 2 l'incontro con la Floria 2000, mentre i B battono per 2 a 1 l'Affrico. Partita intensa anche quella dei Giovanissimi Elite che vincono 4 a 2 contro l'Olimpia Firenze. I Giovanissimi B, infine, giocheranno oggi, lunedì 30 aprile, contro il San Filippo.

Un inizio scoppiettante per gli Allievi Elite che si portano rapidamente sul 3 a 0 contro la Floria 2000. Gli sforzi dei marcatori Fazzini, Garunja e Collecchi, però, non bastano per domare lo spirito degli avversari che negli ultimi minuti della ripresa vanno in porta con Prunetti e Polo, senza riuscire, tuttavia, a rimontare il vantaggio degli amaranto. A solo due giornate dalla fine del campionato, i ragazzi di mister Gandini restano stabili al 4° posto, pari merito con la Cattolica Virtus e la Sestese. In preparazione la trasferta di domenica 6 maggio per incontrare il Sauro Rispescia.

Tau Calcio - Floria 2000 3-2

Formazione Tau Calcio: Donati, Collecchi, Lepri, Pecci, Niccolai, Chiti, Pinucci, Fazzini, Garunja, Gaddini, Sina, Giovannetti, Grasso, Pellicci, Petrilli, Pini, Luisotti.

Formazione Floria 2000: Pagani, Masserini, Manetti, Silli, Pruneti, Cioppi, Giannini, Pasquariello, Polo, Landini, Liberati, Fabiani, Fantoni, Saponetto, Gordini, Romani, Prunecchi, Bianchi.

Reti: Fazzini (T), Garunja (T), Collecchi (T), Prunetti (F), Polo (F).

Contro l'Affrico gli Allievi B sono passati presto in vantaggio, grazie alla rete di Muccioli, pareggiata su rigore da Bencini. Magini, però, non perdona e nella ripresa raddoppia il risultato. Con solo un'ultima partita da giocare, gli Allievi B di mister Giuli si portano in terza posizione, a 57 punti. Risultato da difendere sabato prossimo contro la Lastrigiana.

Tau Calcio - Affrico 2-1

Formazione Tau Calcio: Banti, Magini, Muccioli, Rinaldi, Barsaglini, Proietto, Pratesi, Pini, Amato, Magini, Marcellusi, Pieretti, Martini, Mei, Beccani, Spitale.

Formazione Affrico: Luconi, Zufanelli, Camarlinghi, Ieri, Barzini, Kortz, Innocenti, Robiglio, Mancini, Bencini, Bregu, Manca, Soffietto, Valgimigli, Zekthi, Corvi, Marqeshi, Nocentini.

Reti: Muccioli (T), Bencini (A), Magini (T).

Il weekend amaranto si chiude con la vittoria sofferta dei Giovanissimi Elite contro l'Olimpia Firenze. Il Tau scende in campo con le idee chiare, totalizzando la doppia rete di Bachini e il gol di D'Andrea Pisani. Gli avversarsi rispondono con due rigori, battuti da Benelli. A confermare il vantaggio del Tau, comunque, ci pensa Menconi che segna il gol del 4 a 2. Ancora in seconda posizione, gli amaranto incontreranno domenica 6 maggio lo Zenith Audax.

Tau Calcio - Olimpia Firenze 4 -2

Formazione Tau Calcio: Likaj, Iannello, Pallanti, Amorusi, Lartini, Caparrini, Bachini, Silvano, Menconi, D'Andrea Pisani, Di Vita, Di Biagio, Lentini, Bartolini, Barbato, Tavanti, Selmi, Vivai.

Formazione Olimpia Firenze: Ioanna, Cambo, Benelli, Ballini, Chiariello, Boni, Nebbioli, Pecci, Guidi, Gjana, Marchi, Romano, Conti, Diku, Baroni, Botelho Souto.

Reti: Bachini 2 (T), D'Andrea Pisani (T), Benelli 2 (O), Menconi (T).

--