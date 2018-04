Piana : capannori



Corso di formazione sui rifiuti zero fino a domenica al Polo Tecnologico

venerdì, 27 aprile 2018, 18:03

Training formativo sui rifiuti Zero a partire da oggi (venerdì) e fino a domenica 29 aprile al polo tecnologico di Capannori promosso dal Centro di Ricerca Rifiuti Zero e Zero Waste Italy in collaborazione con il comune di Capannori. Giornata 'clou' del corso di formazione intitolato “Il ruolo dei centri di ricerca rifiuti Zero e l'analisi del rifiuto residuo' quella di domani (sabato) con numerosi interventi di qualificati relatori, tra cui Rossano Ercolini, direttore del Centro di Ricerca rifiuti Zero di Capannori, Daniele Guidotti direttore del sistema di Riuso Solidale DACCAPO, Enzo Favoino coordinatore scientifico di Zero Waste Europe. Sarà presente anche l'assessore all'ambiente Matteo Francesconi. Nel corso del pomeriggio saranno presentati alcuni 'Casi studio' (capsule e cialde per il caffè, i pannolini lavabili, gli accendini, gli spazzolini) e saranno presentati brani della conferenza “Gli Oceani di plastica e il Capitano Nemo' di Rossano Ercolini con la collaborazione di Marialina Santini. In programma anche l'illustrazione del progetto per la scuola 'I Club dell'Albatros' della classe 5A di Marlia. Domenica 29 aprile alle ore 9 in programma la terza edizione di 'Imprese verso Rifiuti Zero' con la premiazione e la presentazione di 'Buone Pratiche di Impresa' e il riuscito coinvolgimento della Responsabilità Estesa dei produttori.