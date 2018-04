Piana : capannori



"Dirotta su Cuba" in concerto il primo maggio a Capannori

venerdì, 27 aprile 2018, 18:05

Sull'onda del successo del loro ultimo disco "STUDIO SESSIONS VOL.1", i Dirotta su Cuba continuano il loro tour in tutta Italia all'insegna dei sold out. Martedì 1° Maggio i DIROTTA SU CUBA, la band simbolo del funky italiano, si esibirà live a Capannori per il concerto del primo maggio (Piazza Aldo Moro, ora di inizio concerto 15.00 - ingresso libero). Sul palco anche Giusy Ferreri, Giorgieness, Karima e Bobo Rondelli.

Per i Dirotta su Cuba saliranno sul palco: Simona Bencini (Voce), Stefano De Donato (Basso), Francesco Cherubini (Batteria), Luca Gelli (Chitarre), Simone Papi (Tastiere) e Nadine Rush (Coro).

"STUDIO SESSIONS VOL.1" l'ultimo album dei Dirotta su Cuba uscito e distribuito dalla Warner nel settembre del 2016, contiene una versione rivisitata del primo storico album della band e 6 inediti nel segno di quelle sonorità funky e groovy che hanno reso popolarissima la band. Arrangiamenti e tonalità, ispirati alle acclamate performance live della band, rendono il sound ancora più energico e coinvolgente. Disponibile in digital download su iTunes, su tutti gli store digitali, le piattaforme streaming e nei negozi tradizionali.

Accanto a grandi hit come "Gelosia" e "Liberi di liberi da" troviamo il primo trascinante singolo "Sei tutto quello che non ho" e il nuovo singolo "Immaginarmi senza te"; completa la tracklist il brano strumentale "Dancing machine", raffinata rilettura del pezzo dei Jackson 5 del 1974. L'album, inoltre, è impreziosito dalla presenza di numerosi ospiti d'eccezione: Mario Biondi con la sua voce inconfondibile duetta con Simona in "Solo baci"; i Neri per caso firmano la nuova intro di "Gelosia"; Max Mbassadòarricchisce con il suo straordinario timbro rap "Sei tutto quello che non ho"; la tromba di "Chiudo gli occhi" è di Fabrizio Bosso; Gegè Telesforo partecipa con un solo di voce a "Batti il tempo"; in "Dove sei" la chitarra solista è di Riccardo Onori, storico chitarrista dei DSC oggi alla corte di Jovanotti; il leader dei Ridillo Bengi duetta in "Noi siamo importanti"; Federico Malamanstupisce con un solo di basso in "Solo baci".