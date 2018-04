Piana : capannori



Domenica torna "La marcia delle ville": il programma completo della manifestazione

martedì, 24 aprile 2018, 14:06

Dopo lo strepitoso successo della scorsa edizione con più di 17mila presenze, domenica 29 aprile torna la Marcia delle Ville, la gara podistica non competitiva, tra le più importanti della regione, promossa dall'associazione sportiva Marciatori Marliesi in collaborazione con il comune di Capannori, il patrocinio della Provincia di Lucca e della Regione Toscana e il sostegno della Fondazione Banca Del Monte di Lucca. Una passeggiata nel verde sulle colline a nord est di Marlia attraverso le ville storiche del territorio giunta quest'anno alla 42a edizione che partirà dal Mercato di Marlia proponendo sei percorsi: 3,5 (con accessibilità condizionata), 7, 10, 16, 20 e 28 chilometri.

Le ville e le fattorie che aderiscono alla Marcia e che i podisti potranno ammirare lungo i vari percorsi sono villa Reale, villa Rapondi, villa Guinigi, La Specola, villa La Badiola, villa Bruguier, Villa Mansi, Villa Torrigiani, Villa Lazzareschi, Villa del Vescovo, Villa Vidau, Villa Jolanda, fattoria Colle Verde, la Chiusa di Nanni, la Tenuta di Valgiano, la fattoria Colle del Bordocheo, la fattoria Mansi - Bernardini e l'azienda agricola Pian di Casciana.

Il programma della 42a Marcia delle Ville è stato presentato nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi (martedì) nella sede comunale, alla quale erano presenti l'assessore allo sport Serena Frediani, Ruggero Taddeucci, presidente dell'associazione sportiva Marciatori Marliesi e Andrea Pini, dottore in audioprotesi, coordinatore dell'evento 'Marlia 2018 Obiettivo Salute- dove sport e prevenzione si incontrano'.

Una nuova iniziativa per la Marcia delle Ville Obiettivo Salute- dove sport e prevenzione si incontrano che si svolgerà domenica 29 aprile a partire dalle 7.30 in piazza del Mercato davanti alla sede delle varie associazioni. Saranno presenti vari operatori sanitari che forniranno consulenze e servizi gratuiti, tra cui misurazione della glicemia, colesterolo, pressione ed insufficienza venosa, elettrocardiogramma basale, consulenza antifumo, controllo dell'udito, controllo della vista. Una iniziativa resa possibile grazie a vari soggetti: associazione 'Amici del cuore' Lucca, Farmacia Lunardi, Studio podologico Paoli, apparecchi acustici Maico, DAS (Centro Clinico Lucca), Ottica Lombardi, Studio Bacci Massimo.

La Marcia delle ville prosegue poi nel suo percorso Green con una importante novità, ovvero l'iniziativa 'Plastic Free'. Nei vari ristori saranno utilizzati materiali compostabili (piattini, bicchieri, forchette).

L'edizione 2018 della Marcia delle Ville conferma l'adesione al progetto “Lucca... diventa accessibile” promosso dalla Fondazione Banca Del Monte di Lucca in collaborazione con enti e associazioni del territorio provinciale, grazie al quale sarà posta particolare cura nell'accoglienza delle persone disabili.

“Ogni anno la Marcia delle Ville registra un numero crescente di partecipanti e si conferma come una delle manifestazioni sportive più importanti non solo del nostro territorio ma anche a livello regionale e nazionale - afferma l'assessore allo sport, Serena Frediani-. La sua formula vincente è il connubio tra sport, natura ed arte consentendo ai partecipanti di percorrere splendidi sentieri in un percorso immerso nella ‘magia’ del verde, alla scoperta delle bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche. Uno straordinario veicolo di promozione del nostro territorio. Ringrazio gli organizzatori per l'impegno e la passione che mettono nel realizzare questo evento”.

“Quest'anno l'impegno che abbiamo messo affinché la Marcia delle Ville si confermi come una delle manifestazioni podistiche rilevanti a livello nazionale è ancora più grande perché abbiamo dovuto adempiere anche alle nuove misure sulla sicurezza previste dalla normativa nazionale – afferma Ruggero Taddeucci, presidente dell'associazione sportiva Marciatori Marliesi -. Siamo molto soddisfatti di come stanno andando le iscrizioni perché siamo già a quasi quota 15 mila e possiamo quindi sperare di superare il record dello scorso anno. Ringrazio tutti gli enti, i volontari ed i soggetti che a vario titolo collaborano con noi ed ogni anno permettono la realizzazione di questa manifestazione”.

Domenica 29 aprile il ritrovo dei partecipanti alla Marcia delle Ville è al Mercato di Marlia e la partenza libera è fissata dalle ore 8 alle ore 9 (apertura Village ore 7.30)e l'arrivo entro le 13. Alle ore 10 in piazza del Mercato a Marlia ci sarà Zumba Kids a cura della palestra Auser Club, mentre alle 10.30 inizierà la premiazione dei gruppi. Sono previsti premi per i gruppi sportivi più numerosi e per tutti i partecipanti. Numerosi punti di ristoro lungo il percorso e all'arrivo, ristoro senza a glutine in zona arrivo. La marcia è valevole per i calendari del CPPP, Stramarciatore, FIASP, Criterium Podistico Toscano, Comitato Marce Podistiche La Spezia e Lunigiana.

La Marcia delle Ville avrà un importante prologo sabato 28 aprile con la 6a Marilla Run, gara competitiva di 10 chilometri (criterium Podistico toscano). La Marilla Run partirà da Piazza del Mercato a Marlia alle ore 16.30 (inizio iscrizioni ore 14.30, possibilità di iscrizione on line), ma il Village con fini espositivi, commerciali e ludici , aprirà alle ore 10. I partecipanti della Marilla Run saranno suddivisi in varie categorie: Uomini (Amatori, Senior, Veterani e Argento); Donne (Amatori, Senior e Ladies). Le premiazioni si terranno alle 18.00. Alle 17.15 è in programma una dimostrazione di difesa personale a cura della palestra New Gymtonic e alle 17.40 Bfitness & Rumba que salsa uniti per la Marcia delle Ville: Zumba, Reggaeton, Salsa.

Tra gli eventi collaterali la “Marcia delle Ville in Nordic Walking' il 29 aprile sui percorsi di 10 e 16 chilometri con istruttori SINW FIDAL in collaborazione con Nordic Walking Active Toscana. Dal 26 aprile al 26 maggio si terrà la seconda edizione del concorso fotografico #InMarciaConICT promosso da Industrie Cartarie Tronchetti al quale è possibile partecipare scattando foto durante il giorno della marcia.

La quota di iscrizione alla marcia è di 5 euro. Per informazioni 377 2886423 -347 1891264 info@marciatorimarliesi.it; www.marciadelleville.it.