Farmacia Giannini, inaugurata la nuova sede a Capannori

sabato, 14 aprile 2018, 00:51

Menesini: "Ringrazio le forze di maggioranza e di minoranza per questa importante presa di posizione a tutela del nostro territorio. Esprimo rammarico per l'astensione del Movimento Cinque Stelle"

venerdì, 13 aprile 2018, 20:41

"Ritengo necessaria la riattivazione urgente del tavolo regionale. Rivolgo anche un appello al giudice fallimentare, affinchè in questa procedura non siano i lavoratori a pagare il prezzo più alto". Questa la posizione del sindaco di Capannori Luca Menesini in merito alla crisi Papergroup

venerdì, 13 aprile 2018, 15:44

Porcari in Fiore taglia il traguardo dei tre anni di vita. In programma domenica 15 aprile dalle 8 alle 19, la manifestazione è stata presentata questa mattina (13 aprile) alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi alla presenza della direttrice Cristina Lazzareschi, dell'assessore al Commercio Roberta Menchetti e del presidente dell'associazione Porcari Attiva,...

venerdì, 13 aprile 2018, 12:55

Torna a Lammari la "Festa della campagna", evento promosso dal Comune di Capannori e da Legambiente Capannori e Piana Lucchese in collaborazione con l'istituto comprensivo "Ilio Micheloni", dedicata a riscoprire e valorizzare le tradizioni agricole del territorio, le origini rurali e il legame con la terra e le sue molteplici...

venerdì, 13 aprile 2018, 10:57

A due anni esatti dal sequestro dell'asilo di Lammari, Paolo Ricci membro del direttivo comunale di Capannori di Fratelli d'Italia, chiede cosa è stato fatto sino ad ora e cosa sarà fatto in futuro con l'asilo

venerdì, 13 aprile 2018, 10:44

Bama nell'ultimo incontro stagionale domani pomeriggio, sul parquet della Juve Pontedera. Tutte le gare dell'ultimo turno sono in contemporanea per impedire a chicchessìa di fare calcoli in base alla posizione in classifica