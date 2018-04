Piana



FdI: "A Capannori il più basso numero di vigili urbani per abitante"

martedì, 3 aprile 2018, 12:32

“Purtroppo si torna a parlare sempre più spesso di sicurezza. Ed i dati confermano che la questione non è affrontata correttamente dall'attuale Amministrazione comunale del sindaco Menesini la quale sembra concentrarsi esclusivamente sul far passare le poche iniziative sperimentali adottate in ambito di sicurezza come la 'rivoluzione del secolo' – lo rileva Fratelli d'Italia Capannori – Il paragone con gli altri comuni della Piana è allora impietoso: il nostro risulta quello con il più basso numero di vigili urbani in base al numero della popolazione. Sul territorio comunale abbiamo infatti un vigile ogni 1.700 abitanti, dato che rende l'idea di quanto i capannoresi possano sentirsi sicuri. Questo crea ovviamente un problema sicurezza per tutto il territorio e non permette ai vigili, i quali stanno comunque facendo da sempre un ottimo lavoro, di lavorare nel pieno delle loro potenzialità e capacità”.

“Questo trend è replicato anche negli altri comuni della Piana targati PD: sia Porcari che Altopascio hanno infatti dati negativi, ma non quanto Capannori. L'unico comune che rispetta i parametri è Montecarlo, non a caso amministrato da Vittorio Fantozzi. Comune che andrebbe preso ad esempio, mentre il PD capannorese sembra, ahinoi, guardare più a Porcari ed Altopascio – prosegue FdI – Il parametro nazionale parla di almeno un vigile ogni 900 abitanti, quello toscano di uno per ogni mille abitanti. Perciò, a Capannori, dovrebbero esserci il doppio dei vigili urbani. DI fronte a questi dati, può bastare prolungare l'orario dell'ufficio dalle 19.30 alle 22? Davvero il Sindaco pensa di garantire la sicurezza con solo due pattuglie a giro per tutto il territorio?”

“Come al solito le promesse si sprecano, ma i fatti parlano chiaro: l'amministrazione, anche tramite l'assessore Miccichè, non fa altro che spendere elogi per iniziative che nella realtà dimostrano tutti i loro limiti. Le riunioni con i cittadini finiscono quindi per essere 'odi' a WhatsApp e le richieste fatte dai partecipanti vengono permesse ma molto spesso non ascoltate.

Il tutto mentre l'amministrazione insiste nel voler continuare la politica sull'accoglienza, non bastassero i 178 migranti già ospitati nelle 13 diverse strutture sparse sul territorio (dati di luglio 2017) – chiude Fratelli d'Italia – Questa amministrazione, da sempre, manca di trasparenza e di progettualità: tante promesse e tanti slogan ma quando si tratta di passare ai fatti si naviga spesso a vista e si finge che i problemi non esistano. Intanto che il Comune continua con le sue non-soluzioni i furti all'interno delle case e le spaccate sono ormai all'ordine del giorno”.