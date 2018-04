Festa dei Lavoratori, doppio spettacolo al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo

Altri articoli in Piana

sabato, 28 aprile 2018, 15:50

Bilancio consuntivo ok, approvazione in tempi record per l'amministrazione D'Ambrosio, che, come per il bilancio di previsione, ha rispettato le scadenze stabilite dalla legge nazionale

sabato, 28 aprile 2018, 13:03

L'assemblea di Ato Toscana Costa appoggia la linea espressa dai comuni della Piana di Lucca e da Pescaglia: è opportuno che le delibere regionali 274 e 278 del 2018, con le quali si stanziano cospicui finanziamenti solo nei confronti dei territori che intendono avviare progetti di raccolta "porta a porta"...

sabato, 28 aprile 2018, 11:20

E' aperto il bando di concorso per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2018-2019 finanziato con fondi regionali attraverso la Provincia per l'erogazione del 'Pacchetto scuola' e sarà possibile parteciparvi fino al prossimo 8 giugno

sabato, 28 aprile 2018, 10:42

Concluso il percorso di progettazione assieme a 26 associazioni, che hanno eletto come referente la Caritas Diocesana. Soddisfatta l'assessore al sociale Miccichè: "L'unione di più soggetti di un'area omogenea per raggiungere un obiettivo condiviso è il giusto metodo di lavoro per la crescita del territorio"

sabato, 28 aprile 2018, 10:23

Tutte queste domande se le pone oggi il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti, pronto a rivolgerle alla giunta toscana tramite interrogazione. Non la prima, già che all’indomani del sequestro dell’immobile il suo predecessore Stefano Mugnai ci aveva già provato

venerdì, 27 aprile 2018, 18:05

Per i Dirotta su Cuba saliranno sul palco: Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso), Francesco Cherubini (batteria), Luca Gelli (chitarre), Simone Papi (tastiere) e Nadine Rush (coro)