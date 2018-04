Festa della Liberazione a Tofori: scoperta una targa in memoria di Clotilde

Altri articoli in Piana

mercoledì, 25 aprile 2018, 16:56

Tutti in sella alla bicicletta per festeggiare il 25 aprile. È stata una biciclettata della Liberazione partecipata e molto sentita quella che si è tenuta oggi ad Altopascio, dove amministratori e cittadini hanno raggiunto la Dogana del Capannone nel Padule di Fucecchio, per rendere omaggio alle 174 vittime dell'eccidio del...

mercoledì, 25 aprile 2018, 09:17

Giovanni Marchi, consigliere comunale del Gruppo misto Energie Per l’Italia di Capannori, interviene sui lavori sulla Francigena Greenway

martedì, 24 aprile 2018, 14:26

E' stato identificato l'uomo che aveva abbandonato in via Firenze, vicino al magazzino comunale e di fianco ai cassonetti gialli utilizzati per la raccolta dei vestiti usati, un divano e alcune poltrone. L'uomo, residente a Porcari, è stato filmato grazie al sistema di videosorveglianza ambientale "No dumping", e riceverà a...

martedì, 24 aprile 2018, 14:06

Dopo lo strepitoso successo della scorsa edizione con più di 17mila presenze, domenica 29 aprile torna la Marcia delle Ville, la gara podistica non competitiva, tra le più importanti della regione, promossa dall'associazione sportiva Marciatori Marliesi

martedì, 24 aprile 2018, 13:09

Ottanta studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado degli istituti comprensivi 'Carlo Piaggia' di Capannori e 'Don Aldo Mei' di San Leonardo in Treponzio questa mattina (martedì) si sono seduti sui banchi del consiglio comunale in occasione della presentazione del 'Consiglio degli studenti'

martedì, 24 aprile 2018, 10:26

Da oggi partirà la raccolta fondi per il ricorso affiancata da una campagna informativa per portare a conoscenza della presenza della ditta in via del Palazzaccio anche agli abitanti che ancora non ne sanno nulla. Così i rappresentanti del Comitato andranno, di porta in porta, a parlare con le persone