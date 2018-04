Piana



Finisce con il tir in un fosso

mercoledì, 18 aprile 2018, 17:02

di loreno bertolacci

E' successo intorno alle 15 sul viale Europa a Lammari vicino al Mobil Bobbola. Un tir guidato da un camionista, per cause ancora in fase di accertamento, è finito in un fosso. Sul posto i vigili del fuoco per recuperare il mezzo, la polizia municipale per dirigere il traffico e un'ambulanza del 118. Ferito lievemente il conducente.