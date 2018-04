Piana



I familiari di Davide Surace alla stampa: "Scrivete la verità"

martedì, 3 aprile 2018, 15:12

di eliseo biancalana

"Aveva un bellissimo sorriso, sorrideva sempre" ha ricordato, visibilmente commossa, Alessandra Giannini la zia materna di Davide Surace (foto), il 26enne morto la domenica di Pasqua in un incidente stradale. Il giovane viveva a Lammari da ormai cinque anni insieme alla zia e al marito di lei, Nicola Fabozzi, operaio 36enne.

I coniugi Fabozzi hanno contattato La Gazzetta di Lucca dopo che sulla stampa locale sono uscite informazioni imprecise sulla morte e sul funerale del giovane. "Non so voi giornalisti che fate, se scrivete così per scrivere o per invenzione" ha affermato contrariato Nicola Fabozzi. "La carriera è bella, però dovete scrivere realmente le cose che succedono – ha continuato – non per fare quell'inserzione sul giornale. L'inserzione sul giornale è bella quando è scritta con la verità. Se uno le cose non le sa deve stare zitto, non le deve scrivere. Sennò viene qui, parla con la persona interessata e poi la persona interessata darà le risposte che gli deve dare. Quando succedono queste cose qui la prima persona che deve essere avvisata deve essere un familiare, non un giornalista, perché non è giusto" ha affermato.

"Quella sera Davide stava tornando a casa. Aveva mandato un messaggio che ritardava mezz'ora, che era uscito dal lavoro e che sarebbe rientrato" ha ricordato lo zio. "Davide era un ragazzo che non ce n'era. Un ragazzo meraviglioso che non c'è più. Che riempiva le giornate di gioia perché è quello che faceva. Stava facendo un cambiamento della sua vita abbastanza importante ed era riuscito a farlo. Stava lì con noi, aveva un bel lavoro e aveva fatto un sacco di amicizie e si cercava di creare un futuro". Davide Surace era nato a Santa Margherita Ligure, aveva vissuto a Uscio (Genova) ma poi si era trasferito dagli zii. "Aveva studiato tanta gavetta, si dava tanto da fare. Il cameriere era la sua professione principale, lo faceva con una precisione immane. Come quando qualcuno legge una poesia lui ti seguiva il tavolo".

I genitori sono arrivati dalla Liguria. Il funerale sarà alla chiesa di Lammari, mercoledì 4 aprile alle 16,30, poi il corpo verrà cremato. I familiari, se possibile, vorrebbero spargere le ceneri in mare, che Davide amava molto. Per lui hanno ancora un ultimo messaggio. "Un saluto dalla zia, dallo zio, da tutti i tuoi familiari e amici. Ciao Dada".