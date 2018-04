Piana



Il 19 e 20 maggio "Le Rinascenze – Arte in Villa" a Villa Reale

lunedì, 30 aprile 2018, 13:52

Si terrà il 19 e 20 maggio presso la Villa Reale di Marlia l’evento artistico culturale Le Rinascenze; progetto ideato da Kreativa – d’arte e dintorni, associazione lucchese che promuove varie forme artistiche sul territorio.

Le Rinascenze, ambizioso format che vede il connubio di spettacoli molteplici e multiformi, si proporrà come una vera e propria festa attua alla celebrazione della creatività e della bellezza, attraverso una serie di sezioni artistiche che accoglieranno mostre, laboratori e spettacoli; il tutto in continuo divenire.

La manifestazione, concretizza in se una sorta di polimorfismo artistico che si presenterà attraverso la messa in scena di spettacoli teatrali, concerti live, allestimento di mostre fotografiche e tanto altro. Non mancheranno i laboratori artistici per adulti e bambini, esposizioni di pittura e scultura , le performance degli artisti di strada e fumettisti all’opera. Una vera fusione delle arti con l’obiettivo di festeggiare un rinnovato vigore della creatività , dell’estro e del talento e di raccontare, anche ai non specialisti, le numerose declinazioni dell’emozionalità , in modo che si compia una riscoperta dell’arte; utile antidoto all’individualismo e all’odierna apatia. Al fruitore, il beneficio di immergersi in universi artistici difformi e complementari , scegliendo liberamente il percorso da seguire all’interno del parco di Villa Reale, suggestiva dimora in totale sinergia con la “primavera dell’arte”. In questo senso, un cammino artistico e didattico ci permetterà di valorizzare l’elemento comunicativo e simbolico veicolato dall’espressione artistica.

Se è vero che l’esperienza artistica s’intraprende prima della sua ricezione, la scelta dell’ex residenza di Elisa Baciocchi, ha senz'altro contribuito ad alimentare l’attesa e generare nell’aspettativa, il terreno fertile sul quale realizzare l’evento.

Le Rinascenze si racchiude dunque nell’ideale di bellezza che trova la sua massima espressione nel connubio e nella corrispondenza delle arti; con l’auspicio che diventi semplice e bello comprenderne il valore, tramite l’attivazione di rinnovate esperienze e di un reiterato apprendimento. Proprio per questo, il target in questione sarà riproposto annualmente, con il desiderio che sia la prima tappa di una lunga avventura.