Piana : altopascio



Il Tau al top anche al Torneo Internazionale di Montecatini

mercoledì, 4 aprile 2018, 15:44

Dopo il grande successo all'Universal Youth Cup, dove i Pulcini 2007 hanno vinto il titolo di miglior squadra italiana dilettantistica, anche le altre formazioni del Tau Calcio Altopascio hanno portato alta la bandiera amaranto.

Al Torneo Internazionale di Montecatini, vinto dalla Fiorentina, gli Esordienti B 2006 hanno conquistato lo scettro di miglior squadra dilettantistica, piazzandosi inoltre 9° assoluti sulle 36 squadre partecipanti. Il Montecatini rappresenta una prova importante per la categoria Esordienti, che mette a confronto squadre professionistiche e dilettantistiche provenienti da tutto il mondo. Quest'anno hanno partecipato tra le altre, oltre a Milan, Fiorentina, Lazio e Roma, anche Rush Soccer dagli Stati Uniti, West Sidney Flamingos dall'Australia, e due team giapponesi, il Tokio G.A. e il Safari.

Molto bene anche i Giovanissimi B 2004 che al torneo di Limite e Capraia raggiungono il 2° posto in classifica, davanti a Pontedera, Perugia, Spal e Livorno. Gli Esordienti A 2005, invece, al Torneo Fair Play Elite si sono qualificati per la fase regionale, in programma a Coverciano sabato 7 aprile. Quarto posto per il gruppo di Pulcini 2007 impegnati al torneo Ivo Rastelli, organizzato dai Giovani Via Nova. Vincono anche gli Esordienti A 2005 dell'Academy Tau, che si sono fatti valere al Memorial Ronaldo Nucci di Montemurlo: gli amaranto hanno battuto in finale i padroni di casa, Jolly Montemurlo, conquistando il primo posto, davanti a squadre professionistiche come Prato e Pontedera.

Niente da fare, invece, per i 2005 presenti alla Toscana Football Cup, fermi all'11° posto: un'esperienza comunque emozionante e formativa in un torneo dedicato ai 2004, quindi ai ragazzi più grandi, da ripetere a fine maggio quando i giovani voleranno in Sardegna per il torneo Manlio Selis. Battuta d'arresto anche per i 2006 impegnati nella Pisa Cup che si fermano ai quarti. Non è andata per i 2006 dell'Academy Tau, che hanno partecipato al Milano Football Festival con la soddisfazione di essere l'unica squadra toscana presente. Nonostante due belle vittorie, infine, anche i Pulcini 2007 dell'Academy Tau non riescono ad accedere alla fase eliminatoria del Memorial Antonio Devastato di Napoli.