Il Tau è la miglior squadra toscana under 13

mercoledì, 11 aprile 2018, 14:45

E’ questa la mossa che il sindaco Luca Menesini e tutti i consiglieri comunali di maggioranza, ovvero quelli del Partito Democratico, di Capannori2020, dei Moderati e di Scelta Popolare, hanno messo a punto per far sentire la voce di coloro che nei posti ci vivono. Durante il Consiglio le forze...

mercoledì, 11 aprile 2018, 13:30

Si lamentano i cittadini di Altopascio. Il problema è sempre lo stesso: la sicurezza. Adesso tra le "novità" c'è anche chi chiede passaggi in auto al distributore accanto all'uscita dell'autostrada o al semaforo del viale Europa. Rigorosamente di notte.

mercoledì, 11 aprile 2018, 12:31

Nuovo appuntamento della rassegna dedicata al teatro amatoriale della stagione 2018 del teatro Artè di Capannori promossa dal Comune con l'organizzazione e la direzione artistica di Battista Ceragioli Management

mercoledì, 11 aprile 2018, 11:05

Domenica a Marlia torna la tradizionale fiera organizzata, lungo via Paolinelli, da Confesercenti in collaborazione con il comune. Saranno 90 i banchi ambulanti di varie merceologie che si snoderanno sull’asse principale di Marlia, per l’occasione chiusa al traffico da Santa Caterina all’incrocio con viale Europa

mercoledì, 11 aprile 2018, 09:30

Due ore di lezione per spiegare i principi del suo basket alle ragazze dell’Under 16 del Bf Porcari. E’ stato davvero uno stage interessante quello tenuto da Giuseppe Piazza, coach del Cmb Lucca e della Nazionale femminile Under 17, al Palasuore

martedì, 10 aprile 2018, 19:39

S. M., cittadino marocchino 24enne, residente a Capannori e domiciliato a Borgo a Mozzano, operaio, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale dai militari del Nor - aliquota radiomobile