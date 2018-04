Il Tau si aggiudica il titolo di miglior squadra italiana dilettantistica

Altri articoli in Piana

martedì, 3 aprile 2018, 15:12

"Aveva un bellissimo sorriso, sorrideva sempre" ha ricordato, visibilmente commossa, Alessandra Giannini la zia materna di Davide Surace, il 26enne morto la domenica di Pasqua in un incidente stradale. Il giovane viveva a Lammari da ormai cinque anni insieme alla zia e al marito di lei, Nicola Fabozzi, operaio 36enne

martedì, 3 aprile 2018, 14:00

Successo per la 24^ Mostra Antiche Camelie della Lucchesia che ha fatto registrare circa 6 mila presenze nonostante il maltempo che ha caratterizzato i primi due fine settimana della manifestazione

martedì, 3 aprile 2018, 12:56

Gioca a calcio nell’Academy Porcari ma a soli 10 anni dimostra di avere già grande interesse per la vita sociale e politica. Tanto da chiedere un appuntamento al sindaco per manifestargli il suo apprezzamento per l’opera svolta e lanciare una serie di proposte di carattere generale ma anche destinate al...

martedì, 3 aprile 2018, 12:32

Fratelli d'Italia Capannori torna a parlare di sicurezza, criticando l'attuale amministrazione comunale e rilevando un paragone impietoso rispetto ad altri comuni della Piana

martedì, 3 aprile 2018, 09:52

Venerdì 6 aprile appuntamento da non perdere per gli amanti del fumetto e dell'illustrazione a "La Magione del Tau" in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio. Dalle ore 18.30 in poi, i cinque fumettisti e illustratori Elena De Nard, Riccardo Innocenti, Gabriele Muratori, Riccardo Pieruccini e Simone Togneri daranno vita ai...

lunedì, 2 aprile 2018, 19:14

Si terrà alla chiesa di Lammari, mercoledì 4 aprile alle 16,30, il funerale di Davide Surace, il giovane di 26 anni morto la domenica di Pasqua in un incidente stradale all'incrocio tra via dell'Ave Maria e via Vecchia Pesciatina.