Piana : altopascio



Insieme per Altopascio: "Resta grave la situazione del personale del comune di Altopascio. Discriminati i non Cgil"

mercoledì, 4 aprile 2018, 16:02

Insieme per Altopascio interviene in merito alla mancata partecipazione di alcun esponente della giunta di Sara D'Ambrosio all'assemblea generale dei dipendenti.

"Rimane grave la situazione del personale del comune di Altopascio, anche e soprattutto alla luce della mancata partecipazione di alcun esponente della giunta di Sara D'Ambrosio alla assemblea generale dei dipendenti, alla quale il sindaco era stato per tempo invitato - esordisce Insieme per Altopascio - .Le risposte e le giustificazioni addotte dall'amministrazione comunale non modificano né ridimensionano il fatto che la giunta si è sottratta da un confronto con i dipendenti che avevano sollecitato una assemblea di questa natura, per trattare dei vari problemi che si stanno acuendo di giorno in giorno.Ancora meno convincente appare il tentativo della Cgil di giustificare il comportamento di sindaco e compagnia, che diventa anzi la dimostrazione che esiste una discriminazione fra i dipendenti stessi, con una evidente corsia preferenziale per chi appartiene a una sigla sindacale rispetto alle altre. Oltretutto - prosegue la nota - nessuno aveva chiamato in causa la Cgil ed è quindi singolare che si intrometta in una questione che non la riguarda direttamente.Purtroppo è questo l'ennesimo fronte aperto da una amministrazione comunale che non piace nemmeno ai suoi sostenitori che hanno cominciato a prendere le distanze dopo le assunzioni di partito e le nomine degli assessori per giungere alle ultime prodezze della variante con colata di cemento rosso che fra poco vedrà costruire 44mila metri quadri non previsti a Badia Pozzeveri, del disinteresse per la salvaguardia della salute dei cittadini e dell'ambiente permettendo un insediamento di rifiuti speciali e pericolosi in centro del paese , la sollevazione dell'ordine degli architetti per una stravagante progettazione (peraltro molto costosa) della scuola di Badia Pozzeveri, che si aggiunge ad altre situazioni simili.Una serie di fatti e di vicende negative che i cittadini altopascesi non meritano, ma che - conclude Insieme per Altopascio - , purtroppo, devono subire".